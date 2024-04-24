В Екатеринбурге злоумышленники по схеме «безопасный счет» убедили местного жителя оформить несколько кредитов почти на 14 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 24.04.2024. В Екатеринбурге телефонные аферисты убедили местную жительницу, экономиста, оформить ...23.04.2024 В Екатеринбурге злоумышленники убедили местного жителя оформить многомиллионные кредиты и настаивали на продаже автомобиля
УрБК, Екатеринбург, 23.04.2024. В Екатеринбурге телефонные аферисты убедили местного жителя, врача — ...13.02.2024 В Екатеринбурге телефонные аферисты убедили репетитора по вокалу оформить несколько кредитов на сумму более 1,4 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 13.02.2024. В Екатеринбурге телефонные аферисты, действуя под видом сотрудников различных ведомств, ...09.02.2024 В Екатеринбурге телефонные аферисты убедили директора юридической фирмы оформить кредиты на 8 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 09.02.2024. В Екатеринбурге директор юридической фирмы, доверившись неизвестным, выдававшим себя за ...07.02.2024 В Екатеринбурге телефонные аферисты убедили охранника ЧОП перевести на «безопасный счет» 1,5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 07.02.2024. В Екатеринбурге телефонные аферисты, выдававшие себя за служащих различных организаций, ...