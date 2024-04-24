В Екатеринбурге злоумышленники по схеме «безопасный счет» убедили местного жителя оформить несколько кредитов почти на 14 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 25.06.2024. В Екатеринбурге злоумышленники по схеме «безопасный счет» убедили местного жителя оформить ипотеку и несколько кредитов на многомиллионную сумму, сообщает отделение по связям со СМИ городского УМВД России.



Потерпевший рассказал, что ему через мессенджер поступил звонок от неизвестного, представившегося сотрудником ФСБ, который сообщил о попытках третьих лиц оформить на его имя кредиты.



В подтверждение своих слов неизвестный прислал «постановление о приобщении отдельного эпизода к материалу уголовного дела в отношении неустановленных лиц» и сообщил мужчине о необходимости сотрудничества с его коллегами из других ведомств.



Далее «представитель ФСБ» и «сотрудник Росфинмониторинга» убедили мужчину обналичить свои банковские накопления и через систему Mir Pay перевести их на «безопасные счета».



После того как потерпевший оформил перевод, неизвестные сообщили, что мошенники оформили на его имя кредиты в различных банках и заключили ипотечный договор под залог квартиры. Также они заявили, что для аннуляции мошеннических действий мужчине необходимо оформить аналогичные сделки.



Действуя по инструкции звонивших, екатеринбуржец оформил ипотечную ссуду, обналичил денежные средства, оформил несколько кредитов и все вырученные средства (13 млн 708 тыс. руб.) отправил на счета звонивших.



По факту хищения денежных средств решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 159 УК РФ «Мошенничестве в особо крупном размере».