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В Екатеринбурге местный житель перевел на «безопасные счета» свыше 4,5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2024. В Екатеринбурге телефонные аферисты, действующие под видом сотрудников ФСБ, убедили местного жителя перевести на «безопасные счета» многомиллионную сумму, сообщает отделение по связям со СМИ городского УМВД России.

Потерпевший рассказал, что с ним на связь через мессенджер вышли неизвестные, представившиеся сотрудниками ФСБ, и сообщили, что злоумышленники перевели от его имени 1 млн руб. за границу, что расценивается как «спонсирование экстремизма».

Под предлогом финансовой безопасности они убедили мужчину обналичить все имеющиеся средства и перевести их на «безопасные счета». Далее они сказали потерпевшему обналичить и перевести средства его супруги, а также все имеющиеся наличные средства.

В результате мужчина перевел на счета звонивших более 4 млн 638 тыс. руб.

По факту хищения денежных средств следственным подразделением территориального ОВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».
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