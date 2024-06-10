В Екатеринбурге местный житель перевел на «безопасные счета» свыше 4,5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 10.06.2024. В Екатеринбурге телефонные аферисты убедили местную жительницу оформить кредиты на ...23.04.2024 В Екатеринбурге злоумышленники убедили местного жителя оформить многомиллионные кредиты и настаивали на продаже автомобиля
УрБК, Екатеринбург, 23.04.2024. В Екатеринбурге телефонные аферисты убедили местного жителя, врача — ...12.04.2024 В Екатеринбурге злоумышленники убедили студента УрФУ оформить кредит и перевести заемные средства на «безопасные счета»
УрБК, Екатеринбург, 12.04.2024. Студент УрФУ перевел на счета злоумышленников, действующих под видом сотрудников ...05.03.2024 В Екатеринбурге злоумышленники убедили пенсионерку перевести на их счета более 6 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 05.03.2024. В Екатеринбурге злоумышленники, действующие под видом бывшего работодателя и ...07.02.2024 В Екатеринбурге телефонные аферисты убедили охранника ЧОП перевести на «безопасный счет» 1,5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 07.02.2024. В Екатеринбурге телефонные аферисты, выдававшие себя за служащих различных организаций, ...