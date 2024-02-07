В Екатеринбурге телефонные аферисты убедили репетитора по вокалу оформить несколько кредитов на сумму более 1,4 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 07.02.2024. В Екатеринбурге телефонные аферисты, выдававшие себя за служащих различных организаций, ...02.02.2024 В Екатеринбурге аферисты под видом юридической помощи убедили пенсионерку перевести им около 6,5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 02.02.2024. Жительница Екатеринбурга перевела на счета злоумышленников, действующих под видом ...27.12.2023 В Екатеринбурге женщина-стоматолог перевела на счета телефонных аферистов 2,6 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 27.12.2023. В Екатеринбурге телефонные аферисты, действуя от имени «главврача» и других ...13.12.2023 Лжесотрудники Центробанка и «Госуслуг» убедили екатеринбурженку продать автомобиль и перевести на «безопасные» счета около 5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 13.12.2023. Аферисты, действующие от лица сотрудников ФСБ, ЦБ и «Госуслуг», убедили жительницу ...17.11.2023 В Екатеринбурге лжесотрудники ЦБ и ФСБ убедили женщину оформить кредит на 4,5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 17.11.2023. В дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД Екатеринбурга 14 ноября обратилась женщина, ...