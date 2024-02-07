УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 14:41

В Екатеринбурге телефонные аферисты убедили репетитора по вокалу оформить несколько кредитов на сумму более 1,4 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 13.02.2024. В Екатеринбурге телефонные аферисты, действуя под видом сотрудников различных ведомств, убедили репетитора по вокалу оформить несколько кредитов на многомиллионную сумму. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Пострадавшая сообщила, что она получила сообщение в мессенджере от неизвестного, представившегося директором организации, где она трудоустроена, с предупреждением, что с ней свяжется «представитель спецслужб».

Вскоре с ней на связь вышли «капитан ФСБ» и «старший следователь ФСБ», которые сообщили, что им удалось предотвратить попытку злоумышленников провести со счета женщины транзакцию на 234 тыс. руб.

Далее, действуя по инструкции псевдопредставителя Росфинмониторинга, доверчивая женщина обналичила 657 тыс. руб. личных накоплений, оформила несколько кредитов на сумму свыше 1,4 млн. руб. и все полученные средства перевела на так называемые безопасные счета.

По факту хищения денежных средств следственным подразделением территориального ОВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
07.02.2024 В Екатеринбурге телефонные аферисты убедили охранника ЧОП перевести на «безопасный счет» 1,5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 07.02.2024. В Екатеринбурге телефонные аферисты, выдававшие себя за служащих различных организаций, ...

02.02.2024 В Екатеринбурге аферисты под видом юридической помощи убедили пенсионерку перевести им около 6,5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 02.02.2024. Жительница Екатеринбурга перевела на счета злоумышленников, действующих под видом ...

27.12.2023 В Екатеринбурге женщина-стоматолог перевела на счета телефонных аферистов 2,6 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 27.12.2023. В Екатеринбурге телефонные аферисты, действуя от имени «главврача» и других ...

13.12.2023 Лжесотрудники Центробанка и «Госуслуг» убедили екатеринбурженку продать автомобиль и перевести на «безопасные» счета около 5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2023. Аферисты, действующие от лица сотрудников ФСБ, ЦБ и «Госуслуг», убедили жительницу ...

17.11.2023 В Екатеринбурге лжесотрудники ЦБ и ФСБ убедили женщину оформить кредит на 4,5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 17.11.2023. В дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД Екатеринбурга 14 ноября обратилась женщина, ...

Популярные новости
19.01.2024В Академическом районе Екатеринбурга строительство девятиэтажной поликлиники для взрослых планируют завершить в середине марта19.01.2024Суд в Первоуральске приговорил подполковника МВД России Ивана Ергеледжи к 5 годам лишения свободы за покушение на мошенничество23.01.2024Некоторые китайские автобренды могут уйти из России в 2024 году19.01.2024Свердловский губернатор Евгений Куйвашев увеличил финансирование программы развития городского округа Верхняя Пышма до 57,6 млрд рублей24.01.2024Екатерина Спирина: Мы строим кварталы и насыщаем их инфраструктурой
Архив новостей
Февраль 2024 (301)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18