В Екатеринбурге телефонные аферисты убедили репетитора по вокалу оформить несколько кредитов на сумму более 1,4 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 13.02.2024. В Екатеринбурге телефонные аферисты, действуя под видом сотрудников различных ведомств, убедили репетитора по вокалу оформить несколько кредитов на многомиллионную сумму. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.



Пострадавшая сообщила, что она получила сообщение в мессенджере от неизвестного, представившегося директором организации, где она трудоустроена, с предупреждением, что с ней свяжется «представитель спецслужб».



Вскоре с ней на связь вышли «капитан ФСБ» и «старший следователь ФСБ», которые сообщили, что им удалось предотвратить попытку злоумышленников провести со счета женщины транзакцию на 234 тыс. руб.



Далее, действуя по инструкции псевдопредставителя Росфинмониторинга, доверчивая женщина обналичила 657 тыс. руб. личных накоплений, оформила несколько кредитов на сумму свыше 1,4 млн. руб. и все полученные средства перевела на так называемые безопасные счета.



По факту хищения денежных средств следственным подразделением территориального ОВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».