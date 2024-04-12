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В Екатеринбурге телефонные аферисты убедили местную жительницу продать квартиру и оформить несколько кредитов

УрБК, Екатеринбург, 17.04.2024. В Екатеринбурге телефонные аферисты убедили местную жительницу, преподавателя духовной семинарии, оформить несколько кредитов на многомиллионную сумму и перевести заемные средства на «безопасные счета», сообщает отделение по связям со СМИ городского УМВД России.

Женщина рассказала, что через мессенджер с ней на связь вышел неизвестный, представившийся ее руководителем, и предупредил, что в рамках внеплановой проверки с ней свяжется «налоговый инспектор».

Далее последовала череда звонков от «сотрудника МВД», «менеджера ЦБ РФ» и «банковского специалиста», которые убедили женщину оказать им содействие в операции по поимке злоумышленников, переводящих деньги за рубеж.

Так, действуя по инструкции звонивших, женщина оформила несколько кредитов, которые через Mir Pay перевела на «безопасные счета», и обратилась в агентство недвижимости, чтобы продать свою квартиру.

Однако риелторы проявили бдительность и, объяснив женщине, что она стала жертвой аферистов, предотвратили сделку.

Общая сумма причиненного ущерба составила 3 млн 024 тыс. руб., из которых свыше 2,7 млн — кредитные средства, 260 тыс. — личные.

По факту хищения денежных средств возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

Сотрудники органов внутренних дел предпринимают комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие данного преступления.
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