В Екатеринбурге телефонные аферисты убедили местную жительницу продать квартиру и оформить несколько кредитов

УрБК, Екатеринбург, 17.04.2024. В Екатеринбурге телефонные аферисты убедили местную жительницу, преподавателя духовной семинарии, оформить несколько кредитов на многомиллионную сумму и перевести заемные средства на «безопасные счета», сообщает отделение по связям со СМИ городского УМВД России.



Женщина рассказала, что через мессенджер с ней на связь вышел неизвестный, представившийся ее руководителем, и предупредил, что в рамках внеплановой проверки с ней свяжется «налоговый инспектор».



Далее последовала череда звонков от «сотрудника МВД», «менеджера ЦБ РФ» и «банковского специалиста», которые убедили женщину оказать им содействие в операции по поимке злоумышленников, переводящих деньги за рубеж.



Так, действуя по инструкции звонивших, женщина оформила несколько кредитов, которые через Mir Pay перевела на «безопасные счета», и обратилась в агентство недвижимости, чтобы продать свою квартиру.



Однако риелторы проявили бдительность и, объяснив женщине, что она стала жертвой аферистов, предотвратили сделку.



Общая сумма причиненного ущерба составила 3 млн 024 тыс. руб., из которых свыше 2,7 млн — кредитные средства, 260 тыс. — личные.



По факту хищения денежных средств возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».



Сотрудники органов внутренних дел предпринимают комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие данного преступления.