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В Екатеринбурге телефонные аферисты убедили местную жительницу перевести на «безопасные счета» около 5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 14.05.2024. В Екатеринбурге телефонные аферисты убедили местную жительницу отдать личные накопления и оформить «зеркальный кредит» на многомиллионную сумму, сообщает отделение по связям со СМИ городского УМВД России.

Потерпевшая рассказала, что через мессенджер от имени проректора вуза, в котором она трудоустроена, поступило сообщение о том, что якобы в учебном заведении проходит ревизия, и с ней на связь выйдет проверяющий.

Через некоторое время женщине позвонил неизвестный и предупредил о том, что в целях безопасности ее счетов с ней будут работать «правоохранительные органы» и «сотрудники Центрального банка».

Так, доверившись звонившим, женщина сняла со своих счетов 3 млн руб., оформила кредит на сумму порядка 2 млн руб. и перевела денежные средства на «безопасные счета».

По факту хищения денежных средств возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».
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