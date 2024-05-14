В Нижнем Тагиле местная жительница оформила четыре кредита и перевела вырученные средства на счета телефонных аферистов

УрБК, Екатеринбург, 16.05.2024. В Нижнем Тагиле местная жительница, поддавшись уговорам телефонных аферистов, оформила четыре кредита и перевела вырученные средства на «безопасные счета», сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское».



Потерпевшая рассказала, что через мессенджер ей пришло сообщение, в котором неизвестный, выдав себя за руководителя организации, где она трудоустроена, предупредил, что из-за случившейся утечки информации с ней будет говорить сотрудник ФСБ.



Далее ей поступил звонок от «представителя ФСБ», который сообщил, что за женщиной закрепят специалистов по финансам и следователей, чтобы установить источник утечки информации.



Следующий звонок был от неизвестной, которая сообщила, что женщине необходимо оформить кредит в банке, чтобы таким образом аннулировать кредит, оформленный на ее имя террористическими группами недружественных стран.



Действуя по инструкции звонившей, женщина оформила в банке два кредита на 350 тыс. руб. и 250 тыс. руб. и перевела деньги на «безопасные счета».



На этом злоумышленники не остановились и убедили потерпевшую оформить еще два кредита на 300 тыс. руб. и 330 тыс. руб., которые она также отправила на счета звонивших.



По данному факту в отделе полиции № 17 МУ МВД России «Нижнетагильское» возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».