В Нижнем Тагиле местная жительница оформила четыре кредита и перевела вырученные средства на счета телефонных аферистов

УрБК, Екатеринбург, 14.05.2024. В Екатеринбурге телефонные аферисты убедили местную жительницу отдать личные накопления ...03.05.2024 В Богдановиче семья оформила пять кредитов и перевела на счета злоумышленников более 2 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 03.05.2024. В Богдановиче семья местных жителей, действуя по инструкции телефонных аферистов, ...02.05.2024 В Каменске-Уральском местная жительница перевела на счета аферистов свыше миллиона рублей
УрБК, Екатеринбург, 02.05.2024. В Каменске-Уральском местная жительница перевела на «безопасные счета» телефонных ...04.03.2024 В Серове аферисты убедили женщину оформить пять кредитов на сумму 4 млн 600 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 04.03.2024. Жительница Серова перевела на счета аферистов, действующих под видом ее начальника и ...27.12.2023 В Екатеринбурге женщина-стоматолог перевела на счета телефонных аферистов 2,6 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 27.12.2023. В Екатеринбурге телефонные аферисты, действуя от имени «главврача» и других ...