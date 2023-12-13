В Екатеринбурге женщина-стоматолог перевела на счета телефонных аферистов 2,6 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 27.12.2023. В Екатеринбурге телефонные аферисты, действуя от имени «главврача» и других высокопоставленных лиц, убедили женщину-стоматолога оформить кредиты на сумму 2,6 млн руб. и перевести их на «безопасные счета». Об этом сообщает отделение по связям со СМИ городского УМВД России.



В полиции потерпевшая рассказала, что атака аферистов на нее началась с сообщения от имени «главврача» учреждения, где она работает. Он предупредил, что с ней свяжется «представитель Минздрава». Далее ей поступил звонок от неизвестного, который сообщил, что хакеры пытаются перевести от имени потерпевшей 100 тыс. руб. на неизвестные счета.



Следующий звонок был от «сотрудника ФСБ» и «представителя Банка России», которые пообещали женщине помочь аннулировать оформленные на ее имя кредиты.



Действуя согласно инструкции звонивших, заявительница оформила автокредит на 695 тыс. руб., несколько займов на общую сумму 450 тыс. и еще порядка 1,5 млн руб. и перевела их на так называемые безопасные счета.



В настоящее время по факту хищения денежных средств возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».



Сотрудники полиции предупреждают — кем бы незнакомцы ни представились, им нельзя передавать данные карт, коды из sms, а также называть логин и пароль для входа в банковское приложение.