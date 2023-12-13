В Екатеринбурге женщина-стоматолог перевела на счета телефонных аферистов 2,6 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2023. Аферисты, действующие от лица сотрудников ФСБ, ЦБ и «Госуслуг», убедили жительницу ...30.11.2023 В Екатеринбурге пенсионер перевел на «безопасные счета» телефонных аферистов свыше 2 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 30.11.2023. Телефонные аферисты, действуя под видом полицейского и сотрудников Банка России, ...17.11.2023 В Екатеринбурге лжесотрудники ЦБ и ФСБ убедили женщину оформить кредит на 4,5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 17.11.2023. В дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД Екатеринбурга 14 ноября обратилась женщина, ...17.10.2023 Жительница Екатеринбурга перевела аферистам 1,3 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 17.10.2023. Библиотекарь из Екатеринбурга перевела аферистам, действующим от имени ее начальника и ...28.09.2023 Доцент кафедры уральского вуза перевела на счета аферистов 1,2 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 28.09.2023. В Екатеринбурге доцент кафедры одного из уральских вузов перевела 1,2 млн руб. личных ...