УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 11:22

В Екатеринбурге женщина-стоматолог перевела на счета телефонных аферистов 2,6 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 27.12.2023. В Екатеринбурге телефонные аферисты, действуя от имени «главврача» и других высокопоставленных лиц, убедили женщину-стоматолога оформить кредиты на сумму 2,6 млн руб. и перевести их на «безопасные счета». Об этом сообщает отделение по связям со СМИ городского УМВД России.

В полиции потерпевшая рассказала, что атака аферистов на нее началась с сообщения от имени «главврача» учреждения, где она работает. Он предупредил, что с ней свяжется «представитель Минздрава». Далее ей поступил звонок от неизвестного, который сообщил, что хакеры пытаются перевести от имени потерпевшей 100 тыс. руб. на неизвестные счета.

Следующий звонок был от «сотрудника ФСБ» и «представителя Банка России», которые пообещали женщине помочь аннулировать оформленные на ее имя кредиты.

Действуя согласно инструкции звонивших, заявительница оформила автокредит на 695 тыс. руб., несколько займов на общую сумму 450 тыс. и еще порядка 1,5 млн руб. и перевела их на так называемые безопасные счета.

В настоящее время по факту хищения денежных средств возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

Сотрудники полиции предупреждают — кем бы незнакомцы ни представились, им нельзя передавать данные карт, коды из sms, а также называть логин и пароль для входа в банковское приложение.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
13.12.2023 Лжесотрудники Центробанка и «Госуслуг» убедили екатеринбурженку продать автомобиль и перевести на «безопасные» счета около 5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2023. Аферисты, действующие от лица сотрудников ФСБ, ЦБ и «Госуслуг», убедили жительницу ...

30.11.2023 В Екатеринбурге пенсионер перевел на «безопасные счета» телефонных аферистов свыше 2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2023. Телефонные аферисты, действуя под видом полицейского и сотрудников Банка России, ...

17.11.2023 В Екатеринбурге лжесотрудники ЦБ и ФСБ убедили женщину оформить кредит на 4,5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 17.11.2023. В дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД Екатеринбурга 14 ноября обратилась женщина, ...

17.10.2023 Жительница Екатеринбурга перевела аферистам 1,3 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 17.10.2023. Библиотекарь из Екатеринбурга перевела аферистам, действующим от имени ее начальника и ...

28.09.2023 Доцент кафедры уральского вуза перевела на счета аферистов 1,2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 28.09.2023. В Екатеринбурге доцент кафедры одного из уральских вузов перевела 1,2 млн руб. личных ...

Популярные новости
06.12.2023Эхо коммунальных войн01.12.2023По порядку номеров30.11.2023Декабрьские изменения29.11.2023Михаил Хорьков: Без ипотеки цены на жилье были бы ниже, а ассортимент — меньше01.12.2023Михаил Хорьков о проблемах и перспективах льготного ипотечного кредитования
Архив новостей
Декабрь 2023 (635)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (774)
Июль 2023 (710)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
1