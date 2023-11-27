УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 15:43

Лжесотрудники Центробанка и «Госуслуг» убедили екатеринбурженку продать автомобиль и перевести на «безопасные» счета около 5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2023. Аферисты, действующие от лица сотрудников ФСБ, ЦБ и «Госуслуг», убедили жительницу Екатеринбурга продать дорогостоящий автомобиль и оформить кредиты на сумму около 5 млн руб. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ городского УМВД.

В полиции женщина рассказала, что 1 декабря ей позвонила неизвестная и сообщила, что приложение «Госуслуг» потерпевшей взломано, и его необходимо защитить. Далее к разговору подключился «старший следователь по особо важным делам Управления ФСБ», отправивший женщине несколько аудиосообщений якобы с записью разговора сотрудников банка, которые планируют похитить ее банковские накопления, и сообщил о необходимости составить реестр всех счетов потерпевшей.

После того как потерпевшая передала лжесотруднику госбезопасности информацию о своих счетах, он, предупредив об уголовной ответственности за несоблюдение конспирации, перевел ее на «сотрудника Банка России», который и «помогал» женщине защитить ее сбережения.

Так, в течение недели, с 1 по 7 декабря, заявительница, действуя по инструкции лжесотрудников разных ведомств, обналичила 1 млн 886 тыс. руб. сбережений, оформила несколько «зеркальных кредитов» на общую сумму 995 тыс., продала свой автомобиль Toyota Harrier за 2 млн руб., через приложение Mir Pay оформила восемь виртуальных карт и по указанным реквизитам перевела аферистам 4 млн 881 тыс. руб.

По факту хищения денежных средств возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
27.11.2023 В Екатеринбурге сотрудник электросетевой компании перевел аферистам около 3,5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 27.11.2023. В полицию Екатеринбурга обратился электромонтер-кабельщик, который сообщил, что ...

17.11.2023 В Екатеринбурге лжесотрудники ЦБ и ФСБ убедили женщину оформить кредит на 4,5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 17.11.2023. В дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД Екатеринбурга 14 ноября обратилась женщина, ...

14.09.2023 Более 800 тыс. рублей личных накоплений отдала лжесотрудникам «Госуслуг» библиотекарь из Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 14.09.2023. В отдел полиции Верх-Исетского района Екатеринбурга обратилась местная жительница, ...

29.03.2021 Мошенники 8 марта похитили у жительницы Екатеринбурга более 1,1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 29.03.2021. В Екатеринбурге телефонные мошенники похитили у 42-летней женщины 1 млн 125 тыс. руб. ...

16.12.2020 Жительница Екатеринбурга оформила два кредита на сумму 1,3 млн рублей и отдала деньги мошенникам

УрБК, Екатеринбург, 16.12.2020. Очередной жертвой телефонных мошенников стала 55-летняя жительница Екатеринбурга, ...

Популярные новости
16.11.2023В Екатеринбурге аренда «однушек» в новых домах на 5% дороже среднего платежа по ипотеке24.11.2023В Свердловской области не будут повышать тарифы на электроэнергию в 2024 году22.11.2023Ученый объяснил неурожаи картофеля, овощей и кормовых культур в Свердловской области в последние четыре года17.11.2023Чужие карты14.11.2023Павел Ваняшин об исполнении налоговых уведомлений в 2023 году
Архив новостей
Декабрь 2023 (301)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (774)
Июль 2023 (710)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18