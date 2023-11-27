Лжесотрудники Центробанка и «Госуслуг» убедили екатеринбурженку продать автомобиль и перевести на «безопасные» счета около 5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 27.11.2023. В полицию Екатеринбурга обратился электромонтер-кабельщик, который сообщил, что ...17.11.2023 В Екатеринбурге лжесотрудники ЦБ и ФСБ убедили женщину оформить кредит на 4,5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 17.11.2023. В дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД Екатеринбурга 14 ноября обратилась женщина, ...14.09.2023 Более 800 тыс. рублей личных накоплений отдала лжесотрудникам «Госуслуг» библиотекарь из Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 14.09.2023. В отдел полиции Верх-Исетского района Екатеринбурга обратилась местная жительница, ...29.03.2021 Мошенники 8 марта похитили у жительницы Екатеринбурга более 1,1 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 29.03.2021. В Екатеринбурге телефонные мошенники похитили у 42-летней женщины 1 млн 125 тыс. руб. ...16.12.2020 Жительница Екатеринбурга оформила два кредита на сумму 1,3 млн рублей и отдала деньги мошенникам
УрБК, Екатеринбург, 16.12.2020. Очередной жертвой телефонных мошенников стала 55-летняя жительница Екатеринбурга, ...