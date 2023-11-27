Лжесотрудники Центробанка и «Госуслуг» убедили екатеринбурженку продать автомобиль и перевести на «безопасные» счета около 5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2023. Аферисты, действующие от лица сотрудников ФСБ, ЦБ и «Госуслуг», убедили жительницу Екатеринбурга продать дорогостоящий автомобиль и оформить кредиты на сумму около 5 млн руб. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ городского УМВД.



В полиции женщина рассказала, что 1 декабря ей позвонила неизвестная и сообщила, что приложение «Госуслуг» потерпевшей взломано, и его необходимо защитить. Далее к разговору подключился «старший следователь по особо важным делам Управления ФСБ», отправивший женщине несколько аудиосообщений якобы с записью разговора сотрудников банка, которые планируют похитить ее банковские накопления, и сообщил о необходимости составить реестр всех счетов потерпевшей.



После того как потерпевшая передала лжесотруднику госбезопасности информацию о своих счетах, он, предупредив об уголовной ответственности за несоблюдение конспирации, перевел ее на «сотрудника Банка России», который и «помогал» женщине защитить ее сбережения.



Так, в течение недели, с 1 по 7 декабря, заявительница, действуя по инструкции лжесотрудников разных ведомств, обналичила 1 млн 886 тыс. руб. сбережений, оформила несколько «зеркальных кредитов» на общую сумму 995 тыс., продала свой автомобиль Toyota Harrier за 2 млн руб., через приложение Mir Pay оформила восемь виртуальных карт и по указанным реквизитам перевела аферистам 4 млн 881 тыс. руб.



По факту хищения денежных средств возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».