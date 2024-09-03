Жительницу Серова злоумышленники убедили оформить несколько кредитов и перевести на их счета более 1 млн 700 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 03.09.2024. В Первоуральске аферисты убедили местную жительницу оформить кредит и перевести на ...22.08.2024 В Екатеринбурге злоумышленники убедили местную жительницу перевести на «безопасные счета» свыше 3,8 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 22.08.2024. В Екатеринбурге злоумышленники убедили местную жительницу продать квартиру, оформить ...16.05.2024 В Нижнем Тагиле местная жительница оформила четыре кредита и перевела вырученные средства на счета телефонных аферистов
УрБК, Екатеринбург, 16.05.2024. В Нижнем Тагиле местная жительница, поддавшись уговорам телефонных аферистов, оформила ...14.05.2024 В Екатеринбурге телефонные аферисты убедили местную жительницу перевести на «безопасные счета» около 5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 14.05.2024. В Екатеринбурге телефонные аферисты убедили местную жительницу отдать личные накопления ...24.04.2024 В Екатеринбурге злоумышленники по схеме «Безопасный счет» убедили местную жительницу оформить кредит на крупную сумму
УрБК, Екатеринбург, 24.04.2024. В Екатеринбурге телефонные аферисты убедили местную жительницу, экономиста, оформить ...