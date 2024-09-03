УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 11:03

Жительницу Серова злоумышленники убедили оформить несколько кредитов и перевести на их счета более 1 млн 700 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 11.10.2024. В Серове злоумышленники убедили местную жительницу оформить несколько кредитов и перевести на их счета более 1 млн 700 тыс. руб. По данному факту расследуется уголовное дело. Продолжаются проверочные и оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.

Потерпевшая рассказала, что в социальных сетях ей поступило сообщение якобы от директора завода, где она трудоустроена. Он сообщил, что на завод должна приехать проверка «Ростехнадзора», представители которого с ней свяжутся.
В этот же день ей позвонили неизвестный, который представился сотрудником ФСБ и сообщил, что спецслужбы перехватили с ее счета перевод на 100 тыс. руб. на счета недружественных территорий.

Далее «сотрудник Центробанка» предупредил потерпевшую об уголовной ответственности за разглашение данных предварительного следствия, и попросил зайти на официальный сайт ФСБ, чтобы убедиться, что с ней общаются действительные сотрудники ведомства.

Потом женщине снова позвонил «сотрудник Центробанка» и сообщил, что необходимо сделать замену банковских счетов, так как злоумышленники оформили от ее имени кредит, для аннулирования которого необходимо оформить кредит на сумму 550 тыс. руб. сроком на 5 лет, установить приложение для быстрого перевода денежных средств и отправить их на безопасные счета.

На следующий день женщина обналичила свои накопления в размере более 280 тыс. руб., оформила кредит в двух банках: на 500 тыс. руб. и на 400 тыс. руб., и перевела все вырученные средства на счета звонившего. Каждый раз после перевода денег на счет неизвестный отправлял ей документы, подтверждающие пополнение денежных средств.
Так, общая сумма похищенного составила 1 млн 730 тыс. руб.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
03.09.2024 В Первоуральске аферисты убедили местную жительницу оформить кредит и перевести на «безопасный счет» почти 2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 03.09.2024. В Первоуральске аферисты убедили местную жительницу оформить кредит и перевести на ...

22.08.2024 В Екатеринбурге злоумышленники убедили местную жительницу перевести на «безопасные счета» свыше 3,8 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2024. В Екатеринбурге злоумышленники убедили местную жительницу продать квартиру, оформить ...

16.05.2024 В Нижнем Тагиле местная жительница оформила четыре кредита и перевела вырученные средства на счета телефонных аферистов

УрБК, Екатеринбург, 16.05.2024. В Нижнем Тагиле местная жительница, поддавшись уговорам телефонных аферистов, оформила ...

14.05.2024 В Екатеринбурге телефонные аферисты убедили местную жительницу перевести на «безопасные счета» около 5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 14.05.2024. В Екатеринбурге телефонные аферисты убедили местную жительницу отдать личные накопления ...

24.04.2024 В Екатеринбурге злоумышленники по схеме «Безопасный счет» убедили местную жительницу оформить кредит на крупную сумму

УрБК, Екатеринбург, 24.04.2024. В Екатеринбурге телефонные аферисты убедили местную жительницу, экономиста, оформить ...

Популярные новости
30.09.2024Рекомендованный семейный доход для обслуживания ипотечного кредита на Среднем Урале с начала года снизился на 3,5%24.09.2024Российские банки отказываются покупать у населения старые или дефектные долларовые купюры16.09.2024ФНС России отправит более 61 млн уведомлений для оплаты налогов на имущество физических лиц за 2023 год13.09.2024Росреестр в августе зафиксировал в Свердловской области снижение числа сделок на первичном рынке жилья на 57%26.09.2024Россельхознадзор не допустил к продаже зараженную карантинным вредителем 1,7 тонны горького перца из Узбекистана
Архив новостей
Октябрь 2024 (297)
Сентябрь 2024 (699)
Август 2024 (732)
Июль 2024 (768)
Июнь 2024 (632)
Май 2024 (667)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18