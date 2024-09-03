Жительницу Серова злоумышленники убедили оформить несколько кредитов и перевести на их счета более 1 млн 700 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 11.10.2024. В Серове злоумышленники убедили местную жительницу оформить несколько кредитов и перевести на их счета более 1 млн 700 тыс. руб. По данному факту расследуется уголовное дело. Продолжаются проверочные и оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.



Потерпевшая рассказала, что в социальных сетях ей поступило сообщение якобы от директора завода, где она трудоустроена. Он сообщил, что на завод должна приехать проверка «Ростехнадзора», представители которого с ней свяжутся.

В этот же день ей позвонили неизвестный, который представился сотрудником ФСБ и сообщил, что спецслужбы перехватили с ее счета перевод на 100 тыс. руб. на счета недружественных территорий.



Далее «сотрудник Центробанка» предупредил потерпевшую об уголовной ответственности за разглашение данных предварительного следствия, и попросил зайти на официальный сайт ФСБ, чтобы убедиться, что с ней общаются действительные сотрудники ведомства.



Потом женщине снова позвонил «сотрудник Центробанка» и сообщил, что необходимо сделать замену банковских счетов, так как злоумышленники оформили от ее имени кредит, для аннулирования которого необходимо оформить кредит на сумму 550 тыс. руб. сроком на 5 лет, установить приложение для быстрого перевода денежных средств и отправить их на безопасные счета.



На следующий день женщина обналичила свои накопления в размере более 280 тыс. руб., оформила кредит в двух банках: на 500 тыс. руб. и на 400 тыс. руб., и перевела все вырученные средства на счета звонившего. Каждый раз после перевода денег на счет неизвестный отправлял ей документы, подтверждающие пополнение денежных средств.

Так, общая сумма похищенного составила 1 млн 730 тыс. руб.