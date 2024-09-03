В Первоуральске аферисты убедили местную жительницу оформить кредит и перевести на «безопасный счет» почти 2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 03.09.2024. В Первоуральске аферисты убедили местную жительницу оформить кредит и перевести на «безопасный счет» почти 2 млн руб. По данному факту в рамках действующего законодательства проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.



Женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный, который, выдав себя за сотрудника

Центробанка, сообщил, что мошенники взломали ее профиль на «Госуслугах».



Под предлогом безопасности он убедил потерпевшую через ее личный кабинет на государственном портале подать заявки на получение кредита в разные банки и перевести все денежные средства на «безопасный счет».



После того как женщина оформила кредит и перевела 360 тыс. руб., ей опять позвонил неизвестный. Он направил ее в отделение банка для оформления еще одного кредита. Полученные 1 млн 927 тыс. руб. кредита женщина также направила на «безопасные счета».