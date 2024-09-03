В Алапаевске аферисты убедили местную жительницу оформить кредит в размере 800 тыс. руб. и продать автомобиль

УрБК, Екатеринбург, 03.09.2024. В Первоуральске аферисты убедили местную жительницу оформить кредит и перевести на ...14.05.2024 В Екатеринбурге телефонные аферисты убедили местную жительницу перевести на «безопасные счета» около 5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 14.05.2024. В Екатеринбурге телефонные аферисты убедили местную жительницу отдать личные накопления ...24.04.2024 В Екатеринбурге злоумышленники по схеме «Безопасный счет» убедили местную жительницу оформить кредит на крупную сумму
УрБК, Екатеринбург, 24.04.2024. В Екатеринбурге телефонные аферисты убедили местную жительницу, экономиста, оформить ...17.04.2024 В Екатеринбурге телефонные аферисты убедили местную жительницу продать квартиру и оформить несколько кредитов
УрБК, Екатеринбург, 17.04.2024. В Екатеринбурге телефонные аферисты убедили местную жительницу, преподавателя духовной ...13.12.2023 Лжесотрудники Центробанка и «Госуслуг» убедили екатеринбурженку продать автомобиль и перевести на «безопасные» счета около 5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 13.12.2023. Аферисты, действующие от лица сотрудников ФСБ, ЦБ и «Госуслуг», убедили жительницу ...