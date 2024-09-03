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В Алапаевске аферисты убедили местную жительницу оформить кредит в размере 800 тыс. руб. и продать автомобиль

УрБК, Екатеринбург, 07.10.2024. В Алапаевске аферисты убедили местную жительницу оформить кредит в размере 800 тыс. руб. и продать автомобиль. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.

Потерпевшая сообщила, что ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником сотового оператора, и сообщил о необходимости продления договора на обслуживание ее номера.

После того, как она продиктовала звонившему код, который ей пришел в sms, ей стали поступать сообщения об одобренных заявках по кредитам и оформлении цифровой подписи.

Также в сообщении был указан номер телефона, по которому можно обратиться, если номер абонента атакован мошенниками.

Женщина перезвонила по этому номеру, и в течении нескольких дней действовала согласно инструкции неизвестных, выдававших себя за сотрудников Госуслуг, Центробанка и ФСБ. Они убедили ее в том, что проводят операцию по поимке киберпреступников.

Так, потерпевшая оформила кредит на сумму 800 тыс. руб. и продала автомобиль. Все денежные средства она перевела на указанные звонившим счета.

Общая сумма ущерба составила более 4,7 млн руб.
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