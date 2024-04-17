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Вчера, 15:21

В Екатеринбурге злоумышленники по схеме «Безопасный счет» убедили местную жительницу оформить кредит на крупную сумму

УрБК, Екатеринбург, 24.04.2024. В Екатеринбурге телефонные аферисты убедили местную жительницу, экономиста, оформить кредит на крупную сумму, сообщает отделение по связям со СМИ городского УМВД России.

Пострадавшая рассказала, что ей позвонил неизвестный и под предлогом продления договора услуг связи попросил продиктовать четырехзначный номер, который она получит в СМС-сообщении.

Далее «сотрудница сервиса «Госуслуги»» и «специалист ЦБ РФ» сообщили, что произошла утечка данных и для предотвращения противоправных действий со стороны мошенников, которые пытаются от имени женщины оформить кредит, ей необходимо оформить в банках «зеркальные кредиты» и перевести средства на «безопасные счета».

Так, действуя по инструкции звонивших, пострадавшая перевела на счета аферистов 1 млн 955 тыс. руб. кредитных средств и 215 тыс. личных накоплений.

По факту хищения денежных средств возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).
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