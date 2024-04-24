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В Богдановиче семья оформила пять кредитов и перевела на счета злоумышленников более 2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 03.05.2024. В Богдановиче семья местных жителей, действуя по инструкции телефонных аферистов, оформила пять кредитов и перевела на «безопасные счета» многомиллионную сумму, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.

Пострадавшая рассказала, что сначала через мессенджер ей поступил звонок от неизвестной, которая сообщила о необходимости продления срока действия sim-карты и попросила назвать четырехзначный код, а затем ей пришло сообщение с предупреждением о том, что она стала жертвой мошенников, и ей необходимо позвонить на горячую линию «Госуслуг» по телефону, который придет в sms.

На «горячей линии» женщину соединили со «специалистом Центробанка города Москва», который сообщил, что злоумышленники пытаются оформить от ее имени кредит, и для предотвращения противоправной операции ей необходимо в банке взять «зеркальный заем».

Женщина обратилась за помощью к своей дочери, и, следуя инструкции звонивших, они оформили кредит на сумму более 1 млн руб. и перевели средства на неизвестные счета.

После этого «специалист Центробанка» сообщил дочери потерпевшей, что ее данные, а также данные ее брата находятся у злоумышленников.

Действуя по той же схеме, дочь и сын потерпевшей оформили кредиты в размере 769 тыс. руб. и 340 тыс. руб., перевели вырученные средства на «зеркальные счета» и удалили по распоряжению звонивших историю переписки.

Так, общая сумма ущерба составила более 2 млн руб.

По данным фактам следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в крупном и особо крупном размере».
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