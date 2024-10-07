В Алапаевске местная жительница перевела почти 2 млн рублей якобы на «перерасчет пенсии»

УрБК, Екатеринбург, 07.10.2024. В Алапаевске аферисты убедили местную жительницу оформить кредит в размере 800 тыс. ...16.08.2024 В Первоуральске телефонные аферисты убедили местную жительницу перевести на «безопасные счета» почти 1 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 16.08.2024. В Первоуральске телефонные аферисты убедили местную жительницу перевести на «безопасные ...24.04.2024 В Екатеринбурге злоумышленники по схеме «Безопасный счет» убедили местную жительницу оформить кредит на крупную сумму
УрБК, Екатеринбург, 24.04.2024. В Екатеринбурге телефонные аферисты убедили местную жительницу, экономиста, оформить ...18.09.2023 Более 1 млн рублей перевела телефонным аферистам жительница Алапаевска
УрБК, Екатеринбург, 18.09.2023. В отдел полиции Алапаевска обратилась местная жительница 1962 года рождения. Она ...28.06.2023 Жительница Екатеринбурга перевела телефонным мошенникам 2 млн рублей на «безопасные» счета
УрБК, Екатеринбург, 28.06.2023. В полицию Екатеринбурга обратилась местная жительница 1979 года рождения, рассказавшая, ...