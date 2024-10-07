В Алапаевске местная жительница перевела почти 2 млн рублей якобы на «перерасчет пенсии»

УрБК, Екатеринбург, 10.10.2024. В Алапаевске аферисты по схеме «перерасчет пенсии» убедили местную жительницу перевести на их счета почти 2 млн руб. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.



Пострадавшая рассказала, что ей позвонил неизвестный, который под предлогом перерасчета пенсии попросил назвать номер СНИЛС.



Спустя несколько дней ей вновь поступил звонок. Женщина, представившись специалистом финансового контроля, сообщила, что все банковские счета потерпевшей — пустые, и чтобы разобраться в сложившейся ситуации, она соединит ее со следователем.



Вскоре жертве позвонил лжеследователь из Москвы, который сообщил, что дело будет передано его коллеге из Екатеринбурга.

В свою очередь последний сообщил, что пенсионерке государство выделило 1 млн 583 тыс. руб., для получения которых необходимо снять со своего счета все денежные средства и положить в банк в Екатеринбурге.



Далее звонивший вызвал такси до банка и пояснил, что денежные средства необходимо будет передать сотруднику безопасности банка.



Заявительница выполнила все инструкции звонившего и передала неизвестному мужчине в Екатеринбурге свои накопления в размере 1,5 млн руб.



Спустя несколько дней пенсионерке вновь поступил звонок. Звонивший представился «сотрудником ФСБ» и сообщил, что для возврата денежных средств необходимо заплатить страховку в размере 400 тыс. руб. Заявительница на такси приехала в один из банков Екатеринбурга, где на указанный аферистами счет перевела требуемую сумму.



Женщина поняла, что стала жертвой аферистов, когда на следующий день «сотрудник ФСБ» сообщил о необходимости заплатить еще 120 тыс. руб. курьеру, который привезет документы.