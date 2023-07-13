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Более 1 млн рублей перевела телефонным аферистам жительница Алапаевска

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2023. В отдел полиции Алапаевска обратилась местная жительница 1962 года рождения. Она рассказала, что неизвестные обманным путем похитили у нее личные накопления в размере более 1 млн 200 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.

Следствию женщина рассказала, что она сотрудник системы здравоохранения. 8 сентября ей пришло сообщение от коллеги, который предупредил, что в течение дня на ее номер поступит звонок от министерства здравоохранения РФ. Цель звонка от вышестоящей инстанции женщина выяснить не успела. Вскоре с ней связался неизвестный и, представившись работником Минздрава РФ, сообщил, что после хакерского взлома базы здравоохранения произошла утечка персональных данных.

Далее заявительнице поступил звонок от лжесотрудника Центробанка России, от которого она узнала, что на ее имя в двух разных банках Екатеринбурга оформлены и готовы к выдаче кредиты, и ей необходимо лично явиться в указанные отделения банков для их отмены. «Банковский служащий», предупредив, что разглашать сведения о случившимся не нужно, вызвал потерпевшей такси из Алапаевска в Екатеринбург и попросил оставаться с ним на постоянной связи.

В Екатеринбурге в отделении банка женщине выдали кредит. Далее, действуя по инструкции неизвестного, она перевела 980 тыс. руб. на указанные им счета и вернулась домой. На следующий день ей вновь позвонил «представитель Центробанка» и сказал, что необходимо оформить еще один кредит в одном из банков Алапаевска и положить денежные средства на «безопасную ячейку» через терминал.

После того как женщина перевела часть денег, у нее возникли сомнения относительно сложившейся ситуации. Она позвонила коллеге, от чьего имени получила первое сообщение о звонке. Ситуация прояснилась — его аккаунт был взломан, и никакие сообщения он не отправлял. Общая сумма денежных средств, которые от потерпевшей попали к телефонным аферистам, составила 1,2 млн руб.

Следственным отделом МО МВД России «Алапаевский» по данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».
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