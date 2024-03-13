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Вчера, 16:41

Трое жителей Челябинской области перевели мошенникам более 4 млн рублей

УрБК, Челябинск, 24.06.2024. У трех жителей Челябинской области мошенники выманили более 4 млн руб. под разными предлогами. По всем эпизодам возбуждены уголовные дела по соответствующим частям статьи 159 УК РФ «Мошенничество», сообщает пресс-служба южноуральского ГУ МВД России.

Так, жительница Трехгорного перевела злоумышленникам 384 тыс. руб. Мошенники сначала сообщили женщине о взломе ее аккаунта на «Госуслугах». Затем другие неизвестные, представившись сотрудниками банка, сообщили, что на ее имя оформлен кредит на 384 тыс. руб. Мошенник, угрожая женщине, заставил ее сообщить коды из sms-сообщений, получив таким образом доступ к личному кабинету жертвы на «Госуслугах». После этого женщине на карту пришла озвученная мошенником сумма, а затем поступил еще один звонок от лжесотрудника правоохранительных органов, который убедил потерпевшую перевести деньги на «безопасные счета» посредством 26 небольших транзакций. Позже злоумышленники еще раз связались с женщиной под предлогом «обезопасить» средства на карте, однако неравнодушные прохожие остановили ее, заметив, что она выполняет чьи-то указания около банкомата.

У другой жертвы из Златоуста мошенники выманили 1 млн руб. под предлогом льготы по оплате электроэнергии. По словам потерпевшей, ей позвонили неизвестные от имени энергоресурсной компании и рассказали, что ей положена такая льгота. Чтобы ее получить, женщине было предложено продиктовать номер СНИЛС для постановки в очередь на «Госуслугах». После этого жертве поступил другой звонок, и ей сообщили, что произошла попытка взлома личного кабинета на портале. Для предотвращения последствий женщине предложили установить на смартфон приложение, открыть счет в банке, снять личные средства и отправить их на указанные счета, что она и сделала.

В Миассе машинист экскаватора отправил злоумышленникам почти 3 млн руб. Он рассказал, что ему поступило сообщение от неизвестных с предложением инвестировать личные средства на некоей биржевой платформе. Установив указанное злоумышленниками приложение для игры на бирже, мужчина внес 2 млн 930 тыс. руб. заемных средств, однако ни прибыли, ни вложенных денег так и не получил.
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