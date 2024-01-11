Жители Челябинской области перевели мошенникам около 1,7 млн рублей

УрБК, Челябинск, 12.03.2024. Жители Южного Урала, поддавшись на уловки мошенников, перевели на счета, указанные неизвестными, порядка 1,7 млн руб. Челябинские полицейские возбудили уголовные дела в соответствии с различными частями статьи 159 УК РФ «Мошенничество», сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.



Так, жительница Кусы перевела мошенникам 200 тыс. руб., после того как ей поступил звонок от лжесотрудников правоохранительных органов. Неизвестные заявили, что по лицевому счету женщины в банке проходят сомнительные операции, и для сохранения средств ей необходимо оформить займы и перевести деньги на «безопасный счет».



Житель Чебаркуля перевел злоумышленникам более 500 тыс. руб., после того как получил звонок от лжесотрудников правоохранительных органов, которые заявили, что на имя мужчины пытаются оформить кредит по доверенности. Для сохранения личных средств мужчине велели перевести деньги на «специальный счет».



Жительница Агаповского района перевела мошенникам 850 тыс. руб. заемных средств, принимая участие в «спецоперации». Женщине позвонили неизвестные, представились сотрудниками правоохранительных органов и заявили, что по ее месту работы отслеживается неправомерный перевод денежных средств за рубеж. Чтобы помочь в «расследовании» и выявить преступника, женщине велели оформить кредит и перевести деньги на указанный счет. После этого потерпевшей сказали оформить еще один кредит, на 800 тыс. руб., что она и сделала, однако деньги переводить не стала и обратилась в полицию.