Жители Челябинской области перевели мошенникам около 1,7 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 11.01.2024. В Екатеринбурге руководитель компании перевела кибермошенникам 3 млн 290 тыс. руб. По ...24.08.2023 В Екатеринбурге девушка перевела мошенникам 1,3 млн рублей личных накоплений
УрБК, Екатеринбург, 24.08.2023. В Екатеринбурге 24-летняя девушка перевела мошенникам 1 млн 350 тыс. личных накоплений. ...27.07.2023 Свердловчанин перевел мошенникам 1,3 млн заемных средств после звонка лжесотрудника Следственного комитета
УрБК, Екатеринбург, 27.07.2023. Житель поселка Буланаш перевел мошенникам, сообщившим, что с его счета пытаются снять ...27.03.2023 В Челябинской области кибермошенники заставили мужчину купить новый смартфон и перевести им более 1 млн рублей
УрБК, Челябинск, 27.03.2023. Житель города Кыштым перевел телефонным мошенникам более 1 млн руб. Для этого ...16.12.2020 Жительница Екатеринбурга оформила два кредита на сумму 1,3 млн рублей и отдала деньги мошенникам
УрБК, Екатеринбург, 16.12.2020. Очередной жертвой телефонных мошенников стала 55-летняя жительница Екатеринбурга, ...