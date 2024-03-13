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13.03.2024

На Южном Урале телефонные мошенники обманным путем похитили у граждан около 2 млн рублей

УрБК, Челябинск, 13.03.2024. Челябинские полицейские возбудили два уголовных дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество» в связи с обращениями потерпевших от действий телефонных мошенников. Общая сумма ущерба составила около 2 млн руб., сообщает региональное отделение ГУ МВД России.

Так, одна из жительниц Южного Урала получила звонок от неизвестных, которые представились сотрудниками банка. Мошенники рассказали, что на имя потерпевшей оформлен кредит, и чтобы обезопасить средства на счете, необходимо снять их через банкомат и перевести на «безопасный» счет. Неизвестный прислал женщине фото поддельного удостоверения, а затем связался с ней по видеосвязи в мессенджере. Женщина выполнила указания злоумышленника, после чего он заявил, что ей нужно помочь разоблачить преступника из числа работников банка. Для этого якобы требовалось оформить несколько кредитов в разных банках и отправить деньги на счет, который он укажет. В общей сложности пострадавшая перевела неизвестным 1,8 млн руб. После чего злоумышленник снова позвонил женщине и рассказал, что обманул ее.

Другая жительница Челябинской области также получила звонок от лжесотрудника банка, который заявил ей, что на ее имя неизвестные пытаются оформить кредит. Чтобы предотвратить потерю средств, он порекомендовал ей установить на смартфон приложение для удаленного доступа, после чего со счета женщины списалось 90 тыс. руб.
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