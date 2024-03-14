Жители Челябинской области отправили мошенникам более 1,3 млн рублей

УрБК, Челябинск, 22.03.2024. Жители Челябинской области, поддавшись на уловки мошенников, потеряли более 1,3 млн руб. Всего от общения со злоумышленниками пострадали три человека, сообщает пресс-служба регионального отделения ГУ МВД России.



Так, жительница Златоуста сама обратилась к мошенникам, увидев рекламу заработка на инвестициях. Женщина оставила свои персональные данные, и вскоре ей поступил звонок от неизвестных. Злоумышленник убедил ее вложить 10 тыс. руб. в акции. Когда потерпевшая решила вывести прибыль, мошенники заявили, что у нее имеется «кредитное плечо», и ей необходимо «загасить» его, иначе последует арест пенсионного счета. Женщина по указанию лжеброкера оформила кредит на сумму 669 тыс. руб. и перевела деньги на указанные неизвестным счета. После этого она поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере».



В Троицке студент стал жертвой злоумышленников, работавших по схеме «зеркальный кредит». Мошенники позвонили юноше и сообщили, что на его имя неизвестные пытаются оформить кредит. По их словам, для предотвращения незаконных действий ему нужно было срочно перечислить средства на «безопасный счет». Молодой человек получал звонки от разных «ведомств» в течение нескольких часов, звонившие убеждали его в необходимости оформить «встречный кредит» и перевести деньги на «безопасные счета». В результате студент оформил займы и перевел на указанный ему счет 165 тыс. руб. После этого он обратился в полицию.



В Магнитогорске жертвой злоумышленников, действовавших по схеме «родственник попал в ДТП», стала пенсионерка, которая передала курьеру около 500 тыс. руб., поскольку получила звонок от неизвестных с информацией, что ее внучка попала в аварию. Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать курьера, которым оказался местный подросток. Полицейские выяснили, что молодой человек в одном из мессенджеров получил от неизвестного «работодателя» инструкции и адрес, по которому необходимо было забрать наличные деньги у пенсионерки. После этого он перевел их на счет заказчика преступления, а процент от суммы забрал себе в качестве выручки.