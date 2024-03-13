В Челябинской области мошенники обманули учительницу на 150 тыс. рублей по схеме «сообщение от начальства»

УрБК, Челябинск, 13.03.2024. Челябинские полицейские возбудили два уголовных дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество» в ...25.10.2023 В Екатеринбурге мошенники выдали себя за директора школы и заставили учительницу перевести им 1,5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 25.10.2023. В Екатеринбурге мошенники заставили учительницу перевести им 1,5 млн руб., взятых в ...11.10.2022 У жительницы Челябинской области телефонные мошенники похитили более 1,6 млн рублей
УрБК, Челябинск, 11.10.2022. Жительница Челябинской области обратилась в правоохранительные органы с заявлением о том, ...29.09.2021 У жительницы Екатеринбурга телефонные мошенники украли 1,5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 29.09.2021. В Екатеринбурге 58-летняя женщина перевела 1,5 млн руб. на «защищенный» счет. Как ...12.04.2021 В Екатеринбурге местная жительница перевела на счета телефонных мошенников более полумиллиона рублей
УрБК, Екатеринбург, 12.04.2021. В Екатеринбурге местная жительница перевела на счета телефонных аферистов 575 тыс. руб. ...