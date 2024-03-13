В Челябинской области мошенники обманули учительницу на 150 тыс. рублей по схеме «сообщение от начальства»

УрБК, Челябинск, 14.03.2024. В Челябинской области кибермошенники обманули учительницу местной школы, воспользовавшись схемой «сообщение от начальства». Сумма ущерба составила 150 тыс. руб., сообщает южноуральское отделение ГУ МВД России.



Так, потерпевшая получила сообщение якобы от директора школы, в котором сообщалось, что ей позвонит «координатор школы», и необходимо ответить на его вопросы. Позже в одном из мессенджеров учительнице поступил звонок, и неизвестный задал ей множество вопросов, в том числе о школе, семье и финансовом положении. Женщина сама рассказала о том, в каких банках у нее имеются счета.



После этого неизвестный убедил потерпевшую под предлогом предотвращения утечки данных снять деньги и перевести их на «безопасный счет». При этом мужчина говорил учительнице, что все деньги будут мечеными. Женщина на следующий день перевела деньги неизвестным, после чего ей вновь поступил звонок, и мужчина заявил, что на ее имя пытаются оформить кредит, и, чтобы предотвратить это, ей необходимо оформить «встречный» заем на 400 тыс. руб. После этого педагог поняла, что имеет дело с мошенниками и обратилась в полицию.



Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в соответствии со статьей 159 УК РФ «Мошенничество».