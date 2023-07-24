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Вчера, 13:23

Свердловчанин перевел мошенникам 1,3 млн заемных средств после звонка лжесотрудника Следственного комитета

УрБК, Екатеринбург, 27.07.2023. Житель поселка Буланаш перевел мошенникам, сообщившим, что с его счета пытаются снять деньги по доверенности, 1,3 млн руб., взятых в кредит. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.

Так, потерпевший пояснил, что ему поступил телефонный звонок от неизвестного, который представился сотрудником Следственного комитета РФ и сообщил, что со счета мужчины пытаются снять средства по доверенности. Затем другой злоумышленник позвонил пострадавшему и рассказал, что для сохранения денег нужно оформить кредит и перевести средства на разные счета, номера которых ему укажут.

Свердловчанин выполнил все указания, после чего понял, что его обманули, и обратился в полицию. Сотрудники ОМВД по Артемовскому району возбудили уголовное дело в соответствии с частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Полицейские проводят необходимые оперативные мероприятия.
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