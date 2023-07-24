Свердловчанин перевел мошенникам 1,3 млн заемных средств после звонка лжесотрудника Следственного комитета

УрБК, Екатеринбург, 24.07.2023. В Свердловской области мужчина перевел телефонным мошенникам более 7 млн руб. ...20.04.2023 Житель Екатеринбурга перевел на счета телефонных мошенников почти 1 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 20.04.2023. Житель Екатеринбурга, поверив телефонным мошенникам, перевел на их счета 980 тыс. руб. ...27.03.2023 В Челябинской области кибермошенники заставили мужчину купить новый смартфон и перевести им более 1 млн рублей
УрБК, Челябинск, 27.03.2023. Житель города Кыштым перевел телефонным мошенникам более 1 млн руб. Для этого ...06.09.2021 Житель Екатеринбурга перевел мошенникам почти 2,9 млн рублей на «безопасные» счета
УрБК, Екатеринбург, 06.09.2021. В полицию Екатеринбурга обратился 59-летний местный житель, у которого мошенники ...19.04.2021 Житель Екатеринбурга перевел на счета телефонных мошенников почти 1 млн рублей заемных средств
УрБК, Екатеринбург, 19.04.2021. В Екатеринбурге пенсионер перевел телефонным мошенникам 935 тыс. руб. заемных средств. ...