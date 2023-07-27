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В Красноуфимске работник РЖД перевел мошенникам почти 1,5 млн рублей по схеме «зеркальный кредит»

УрБК, Екатеринбург, 18.08.2023. В Краноуфимске сотрудник РЖД обратился в дежурную часть МО МВД России «Красноуфимский» с заявлением о том, что мошенники путем обмана заставили его перевести на неизвестные счета 1 млн 343 тыс. руб. Мужчину обманули по известной схеме «зеркальный кредит», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.

Как заявил пострадавший, ему позвонил неизвестный, представился работником силовых структур и сообщил, что на имя мужчины пытаются оформить кредит. Чтобы предотвратить оформление кредита, заявителю предложили оформить «аннуляцию кредитного потенциала» и самому оформить кредит, а полученные средства перевести на счета, которые укажут «специалисты банка». Для того чтобы мужчина поверил, ему были отправлены сканы документов с печатью банка.

Следуя указаниям злоумышленников, мужчина оформил четыре кредита и перевел деньги на сторонние счета через банкомат. Потом он понял, что его обманули, и обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».
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