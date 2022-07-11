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В Челябинской области кибермошенники заставили мужчину купить новый смартфон и перевести им более 1 млн рублей

УрБК, Челябинск, 27.03.2023. Житель города Кыштым перевел телефонным мошенникам более 1 млн руб. Для этого злоумышленники заставили мужчину купить новый смартфон и установить на него несколько приложений, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Как сообщил пострадавший, неизвестный позвонил ему в одном из мессенджеров и представился сотрудником банка. Далее мужчине сказали, что на его имя мошенники пытаются оформить кредит и, чтобы избежать этого, нужно оформить встречный кредит, а деньги перевести на «безопасный» счет. Потерпевший поверил звонившему, увидев в личном кабинете банка оформленную заявку на кредит в размере 876 тыс. руб.

Злоумышленник настоял, что, для того чтобы обезопасить себя от потери денежных средств, жертве необходимо приобрести новый смартфон и установить на него некоторые приложения. Пострадавший выполнил все требования злоумышленника и перевел на «безопасные» счета кредитные деньги в размере 876 тыс. руб., добавив 148 тыс. руб. личных сбережений.

Через некоторое время мужчина заподозрил обман и позвонил на горячую линию банка, где выяснилось, что он стал жертвой мошенников. Сотрудники правоохранительных органов после обращения потерпевшего установили, что приложения на новом смартфоне позволили мошенникам получить удаленный доступ к управлению гаджетами мужчины. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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