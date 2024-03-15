Двух жителей Южного Урала мошенники обманули по схеме «истечение срока действия договора связи»

УрБК, Челябинск, 15.03.2024. В Челябинской области мошенники оформили кредит на продавца магазина под предлогом ...25.01.2024 На Южном Урале кибермошенники обманули 17 человек с помощью платформы «Госуслуги»
УрБК, Челябинск, 25.01.2024. На Южном Урале телефонные мошенники обманули 17 человек с помощью платформы «Госуслуги». ...18.08.2023 В Красноуфимске работник РЖД перевел мошенникам почти 1,5 млн рублей по схеме «зеркальный кредит»
УрБК, Екатеринбург, 18.08.2023. В Краноуфимске сотрудник РЖД обратился в дежурную часть МО МВД России «Красноуфимский» ...27.07.2023 Свердловчанин перевел мошенникам 1,3 млн заемных средств после звонка лжесотрудника Следственного комитета
УрБК, Екатеринбург, 27.07.2023. Житель поселка Буланаш перевел мошенникам, сообщившим, что с его счета пытаются снять ...27.03.2023 В Челябинской области кибермошенники заставили мужчину купить новый смартфон и перевести им более 1 млн рублей
УрБК, Челябинск, 27.03.2023. Житель города Кыштым перевел телефонным мошенникам более 1 млн руб. Для этого ...