Двух жителей Южного Урала мошенники обманули по схеме «истечение срока действия договора связи»

УрБК, Челябинск, 19.03.2024. Двое жителей Южного Урала стали жертвами мошенников, которые использовали схему обмана с истечением срока действия договора на услуги связи. Финансовый ущерб был нанесен только одному пострадавшему, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.



Так, жителю города Озерска позвонил неизвестный, сообщив, что у него истекает срок действия договора на услуги связи. Для его продления злоумышленник предложил потерпевшему продиктовать пароль из sms-сообщения. После этого мужчине позвонил другой неизвестный, представился сотрудником «Госуслуг» и сообщил, что его персональными данными завладели мошенники и пытаются оформить на его имя кредит. Для предотвращения потери средств злоумышленник убедил его оформить встречный кредит и перевести деньги на «безопасные счета». Мужчина успел отправить мошенникам только 95 тыс. руб., после чего у него заблокировалось мобильное приложение банка. Он понял, что стал жертвой обмана и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, или в особо крупном размере с причинением значительного ущерба потерпевшему».



Другому пострадавшему поступил звонок от лжепредставителя сотового оператора, который также заявил об истечении срока действия договора на обслуживание. Потерпевший сообщил злоумышленнику код из sms-сообщения якобы для продления договора. После чего мошенники получили полный доступ к личному кабинету гражданина на платформе «Госуслуг» и заблокировали доступ к нему для владельца.



По данному факту возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 1 статьи 272 УК РФ «Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это повлекло уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование компьютерной информации».