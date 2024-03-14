В Челябинской области мошенники оформили кредит на продавца под предлогом продления срока договора на услуги сотовой связи

УрБК, Челябинск, 15.03.2024. В Челябинской области мошенники оформили кредит на продавца магазина под предлогом продления договора на услуги связи. Общая сумма ущерба составила 264 тыс. руб., сообщает региональное отделение ГУ МВД России.



Так, местной жительнице позвонил неизвестный и сообщил, что договор на услуги связи, оформленный на ее имя, истекает. Чтобы его продлить, злоумышленник попросил продиктовать код из sms-сообщения, которое пришло на телефон женщины.



После этого пострадавшая получила еще один звонок. Неизвестный, представившись сотрудником банка, в угрожающей форме стал требовать от нее оформить «встречный» кредит и перевести деньги на «безопасный» счет, поскольку, по его словам, сообщив код из sms-сообщения, она стала жертвой мошенников, которые оформили на нее кредит.



Поддавшись давлению, потерпевшая оформила кредитную карту и перевела с нее средства на пять банковских карт, данные которых ей указал неизвестный. После этого она по указанию злоумышленника удалила все сведения о переводах.



По данному факту сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в соответствии со статьей 159 УК РФ «Мошенничество».