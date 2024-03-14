В Челябинской области мошенники оформили кредит на продавца под предлогом продления срока договора на услуги сотовой связи

УрБК, Челябинск, 14.03.2024. В Челябинской области кибермошенники обманули учительницу местной школы, воспользовавшись ...13.03.2024 На Южном Урале телефонные мошенники обманным путем похитили у граждан около 2 млн рублей
УрБК, Челябинск, 13.03.2024. Челябинские полицейские возбудили два уголовных дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество» в ...13.06.2023 В Челябинской области мошенники похитили у женщины около 400 тыс. рублей под видом замены sim-карты
УрБК, Челябинск, 13.06.2023. В Челябинской области злоумышленники похитили у местной жительницы 375 тыс. руб., ...30.11.2020 Мошенники под видом сотрудников банка оформили на жительницу Екатеринбурга кредиты на 768 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 30.11.2020. Жительница Екатеринбурга стала жертвой телефонных аферистов. Мошенники обманным путем ...19.08.2020 Жительница Асбеста по совету мошенников оформила «зеркальный кредит» и потеряла 200 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 19.08.2020. Жительница Асбеста стала жертвой телефонных мошенников, которые обманным путем ...