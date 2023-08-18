Житель Екатеринбурга перевел мошенникам 1 млн рублей по схеме «зеркальный кредит»

УрБК, Екатеринбург, 18.08.2023. В Краноуфимске сотрудник РЖД обратился в дежурную часть МО МВД России «Красноуфимский» ...22.06.2023 В Екатеринбурге сотрудник Федеральной пробирной палаты отдал лжесиловикам более 3 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 21.06.2023. В Екатеринбурге сотрудник межрегионального управления Федеральной пробирной палаты по ...26.07.2021 Житель Екатеринбурга перевел телефонным мошенникам более 2,5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 26.07.2021. В полицию Екатеринбурга обратился 26-летний мужчина, рассказавший, что телефонные ...19.04.2021 Житель Екатеринбурга перевел на счета телефонных мошенников почти 1 млн рублей заемных средств
УрБК, Екатеринбург, 19.04.2021. В Екатеринбурге пенсионер перевел телефонным мошенникам 935 тыс. руб. заемных средств. ...01.03.2021 Житель Екатеринбурга перевел на счета псевдобанкира 1,3 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 01.03.2021. В Екатеринбурге местный житель перевел на счета телефонного мошенника, представившегося ...