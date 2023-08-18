Житель Екатеринбурга перевел мошенникам 1 млн рублей по схеме «зеркальный кредит»

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2023. Пенсионер из Екатеринбурга стал очередной жертвой мошенников: мужчина поверил неизвестным, позвонившим по телефону, и перевел им 1 млн руб. Для того чтобы жертва могла без помех отправить деньги, мошенники наняли для пострадавшего такси, сообщает отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.



Так, пенсионеру позвонил неизвестный и сообщил, что с банковского счета мужчины производятся переводы средств за границу. Затем ему перезвонил лжесотрудник Центробанка и рассказал, что на имя жертвы пытаются оформить кредит. Для того чтобы защитить сбережения, пенсионеру предложили оформить «зеркальный кредит», а затем все средства перевести на безопасные счета.



Мошенники заказали для пенсионера такси, и мужчина объехал несколько банковских организаций. Он оформил несколько кредитов, а затем свои и заемные средства перевел через банкоматы на указанные лжесотрудником Центробанка счета. Затем мужчина понял, что его обманули и обратился в полицию.



По данному факту возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».