УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 18:01

В Екатеринбурге мошенники убедили мужчину перевести им более 7 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 27.03.2024. В Екатеринбурге лжесотрудники ФСБ, Банка России и псевдоследователи убедили мужчину перечислить им свыше 7 млн руб. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ городского УМВД.

В полицию обратился замдиректора управления одной из крупных уральских компаний и сообщил, что с ним связался неизвестный мужчина, представившийся сотрудником ФСБ. Последний заявил, что на пострадавшего пытались оформить кредиты, и необходимо зайти на указанную им электронную почту для ознакомления с «методическими рекомендациями», как избежать данной ситуации.

После этого заявителю позвонил лжеследователь, сообщивший, что с ним свяжется «представитель ЦБ РФ». Затем через мессенджер с потерпевшим связался «старший специалист департамента безопасности ЦБ РФ». Он заявил, что мужчине необходимо оформить «зеркальный кредит». Пострадавший согласился, оформил кредит на 5 млн руб., по указанию звонившего купил смартфон и с его помощью через приложение Mir Pay перевел заемные средства на указанные злоумышленником «защищенные счета ЦБ РФ».

Затем неизвестный убедил топ-менеджера «защитить» свои накопления. В итоге екатеринбуржец снял со счетов все свои сбережения на сумму свыше 2,1 млн руб. и несколькими транзакциями перевел их на продиктованные реквизиты банковских карт. При этом потерпевшему пообещали, что после совершения всех операций ему обязательно вернут его деньги, но этого так и не произошло. После этого мужчина понял, что стал жертвой телефонного мошенничества.

По факту хищения денежных средств следственным подразделением территориального ОВД возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
22.08.2023 Житель Екатеринбурга перевел мошенникам 1 млн рублей по схеме «зеркальный кредит»

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2023. Пенсионер из Екатеринбурга стал очередной жертвой мошенников: мужчина поверил ...

18.08.2023 В Красноуфимске работник РЖД перевел мошенникам почти 1,5 млн рублей по схеме «зеркальный кредит»

УрБК, Екатеринбург, 18.08.2023. В Краноуфимске сотрудник РЖД обратился в дежурную часть МО МВД России «Красноуфимский» ...

13.07.2023 В Екатеринбурге сотрудник УЗГА передал телефонным мошенникам 2,4 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 13.07.2023. В полицию Екатеринбурга обратился местный житель, работающий на Уральском заводе ...

01.03.2021 Житель Екатеринбурга перевел на счета псевдобанкира 1,3 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 01.03.2021. В Екатеринбурге местный житель перевел на счета телефонного мошенника, представившегося ...

11.11.2020 Телефонные мошенники похитили у 68-летнего жителя Екатеринбурга свыше 2,7 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 11.11.2020. Под видом противодействия попытке хищения денежных средств кибермошенники убедили ...

Популярные новости
04.03.2024В «Эксперт РА» спрогнозировали в 2024 году уход с российского рынка 15 банков06.03.2024В Екатеринбурге в рамках паблик-арт-программы «ЧО» в поддержку фонда «Антон тут рядом» продано 350 открыток01.03.2024Мартовские изменения06.03.2024Количество одобрений заявок на кредиты в РФ может снизиться на 20-30% из-за нового условия оценки клиента01.03.2024В Екатеринбурге в рамках социального проекта свердловского отделения УФНС РФ прошел детский спектакль для военнослужащих
Архив новостей
Март 2024 (598)
Февраль 2024 (666)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18