В Екатеринбурге мошенники убедили мужчину перевести им более 7 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 27.03.2024. В Екатеринбурге лжесотрудники ФСБ, Банка России и псевдоследователи убедили мужчину перечислить им свыше 7 млн руб. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ городского УМВД.



В полицию обратился замдиректора управления одной из крупных уральских компаний и сообщил, что с ним связался неизвестный мужчина, представившийся сотрудником ФСБ. Последний заявил, что на пострадавшего пытались оформить кредиты, и необходимо зайти на указанную им электронную почту для ознакомления с «методическими рекомендациями», как избежать данной ситуации.



После этого заявителю позвонил лжеследователь, сообщивший, что с ним свяжется «представитель ЦБ РФ». Затем через мессенджер с потерпевшим связался «старший специалист департамента безопасности ЦБ РФ». Он заявил, что мужчине необходимо оформить «зеркальный кредит». Пострадавший согласился, оформил кредит на 5 млн руб., по указанию звонившего купил смартфон и с его помощью через приложение Mir Pay перевел заемные средства на указанные злоумышленником «защищенные счета ЦБ РФ».



Затем неизвестный убедил топ-менеджера «защитить» свои накопления. В итоге екатеринбуржец снял со счетов все свои сбережения на сумму свыше 2,1 млн руб. и несколькими транзакциями перевел их на продиктованные реквизиты банковских карт. При этом потерпевшему пообещали, что после совершения всех операций ему обязательно вернут его деньги, но этого так и не произошло. После этого мужчина понял, что стал жертвой телефонного мошенничества.



По факту хищения денежных средств следственным подразделением территориального ОВД возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».