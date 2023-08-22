В Екатеринбурге мошенники убедили мужчину перевести им более 7 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2023. Пенсионер из Екатеринбурга стал очередной жертвой мошенников: мужчина поверил ...18.08.2023 В Красноуфимске работник РЖД перевел мошенникам почти 1,5 млн рублей по схеме «зеркальный кредит»
УрБК, Екатеринбург, 18.08.2023. В Краноуфимске сотрудник РЖД обратился в дежурную часть МО МВД России «Красноуфимский» ...13.07.2023 В Екатеринбурге сотрудник УЗГА передал телефонным мошенникам 2,4 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 13.07.2023. В полицию Екатеринбурга обратился местный житель, работающий на Уральском заводе ...01.03.2021 Житель Екатеринбурга перевел на счета псевдобанкира 1,3 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 01.03.2021. В Екатеринбурге местный житель перевел на счета телефонного мошенника, представившегося ...11.11.2020 Телефонные мошенники похитили у 68-летнего жителя Екатеринбурга свыше 2,7 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 11.11.2020. Под видом противодействия попытке хищения денежных средств кибермошенники убедили ...