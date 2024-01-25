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25.01.2024

На Южном Урале кибермошенники обманули 17 человек с помощью платформы «Госуслуги»

УрБК, Челябинск, 25.01.2024. На Южном Урале телефонные мошенники обманули 17 человек с помощью платформы «Госуслуги». 16 из них лишились доступа к личному кабинету на сайте, еще одна женщина отправила мошенникам около 3,9 млн руб., сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Так, в Троицке мошенники обзванивали местных жителей, представляясь сотрудниками сотового оператора, и сообщали им об истечении срока действия sim-карты. Под предлогом сохранения доступа к услугам связи злоумышленники просили потерпевших сообщить код из sms-сообщений, которые были отправлены на телефоны абонентов. Вследствие этого мошенники получали доступ к личному кабинету пострадавших на «Госуслугах» и блокировали доступ к нему законным владельцам.

В действиях злоумышленников сотрудники правоохранительных органов усмотрели признаки преступления, предусмотренного статьей 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации».

Еще одна пострадавшая из города Южноуральск получила звонок от неизвестного, который сообщил ей, что некто взломал ее личный кабинет на «Госуслугах» и пытается оформить на ее имя кредит. Чтобы опередить злоумышленников, звонивший предложил женщине оформить «встречный кредит» и перевести деньги на «безопасные счета». После того как пострадавшая выполнила эти действия, ей в мессенджере пришло сообщение о том, что ее обманули.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
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