В Серове женщина перевела аферистам более 3 млн 600 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 13.02.2024. В Екатеринбурге телефонные аферисты, действуя под видом сотрудников различных ведомств, ...17.10.2023 Жительница Екатеринбурга перевела аферистам 1,3 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 17.10.2023. Библиотекарь из Екатеринбурга перевела аферистам, действующим от имени ее начальника и ...28.09.2023 Доцент кафедры уральского вуза перевела на счета аферистов 1,2 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 28.09.2023. В Екатеринбурге доцент кафедры одного из уральских вузов перевела 1,2 млн руб. личных ...18.09.2023 Более 1 млн рублей перевела телефонным аферистам жительница Алапаевска
УрБК, Екатеринбург, 18.09.2023. В отдел полиции Алапаевска обратилась местная жительница 1962 года рождения. Она ...24.08.2023 В Екатеринбурге девушка перевела мошенникам 1,3 млн рублей личных накоплений
УрБК, Екатеринбург, 24.08.2023. В Екатеринбурге 24-летняя девушка перевела мошенникам 1 млн 350 тыс. личных накоплений. ...