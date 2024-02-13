В Серове женщина перевела аферистам более 3 млн 600 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2024. Жительница Серова перевела телефонным аферистам, действующим под видом сотрудников различных госструктур, многомиллионную сумму. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.



Женщина получила сообщение в мессенджер от неизвестного, выдававшего себя за руководителя организации, где она трудоустроена. В сообщении говорилось, что в рамках проверки сотрудников на предмет преступлений, связанных с переводом денежных средств на счета недружественных территорий, с ней свяжется «советник службы безопасности».



Далее с женщиной через мессенджер вышел на связь якобы следователь ФСБ. Ссылаясь на Уголовный кодекс, он предупредил о необходимости неразглашения полученной информации и сообщил, что неизвестные пытаются от имени потерпевшей оформить кредит, для обнуления которого ей необходимо оформить в банке другой кредит.



Так, под диктовку аферистов, женщина перевела на неизвестные счета более 200 тыс. руб. личных накоплений и свыше 3 млн 400 тыс. руб. кредитных средств, оформленных в разных банках в период с 1 по 6 февраля 2024 года.



В настоящее время по данному факту проводятся проверочные мероприятия.