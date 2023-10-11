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Жительница Екатеринбурга перевела аферистам 1,3 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 17.10.2023. Библиотекарь из Екатеринбурга перевела аферистам, действующим от имени ее начальника и разных высокопоставленных лиц, 1,3 млн руб. Об этом сообщает отдел по связям со СМИ городского УМВД России.

В полиции заявительница рассказала, что получила сообщение, в котором «директор» библиотеки, где она трудоустроена, предупредил, что с ней свяжется «сотрудник ФСБ». Далее на номер ее телефона последовала череда звонков от якобы работников различных ведомств, которые, напугав женщину тем, что от ее имени мошенники пытаются оформить кредит, убедили действовать по их инструкции.

В результате библиотекарь оформила «зеркальный кредит» на сумму 1,3 млн руб. и перевела деньги на так называемые безопасные счета.

В УМВД России предупреждают, что аферисты изобрели новый способ выманивать деньги: они выдают себя за директоров компаний, ректоров университетов, главврачей больниц и других руководителей.
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