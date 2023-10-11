Жительница Екатеринбурга перевела аферистам 1,3 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 11.10.2023. В Магнитогорске пенсионерка стала жертвой телефонных аферистов, действовавших под видом ...10.10.2023 В Екатеринбурге курьер строительной компании перевела на счет аферистов 3,7 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 10.10.2023. В Екатеринбурге мошенники от имени начальника убедили курьера одной из строительных ...14.03.2023 В Екатеринбурге пенсионерка перевела аферистам 4 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 14.03.2023. В Екатеринбурге в отдел полиции № 7 обратилась 88-летняя жительница с заявлением о том, ...29.03.2021 Мошенники 8 марта похитили у жительницы Екатеринбурга более 1,1 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 29.03.2021. В Екатеринбурге телефонные мошенники похитили у 42-летней женщины 1 млн 125 тыс. руб. ...19.08.2020 Жительница Асбеста по совету мошенников оформила «зеркальный кредит» и потеряла 200 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 19.08.2020. Жительница Асбеста стала жертвой телефонных мошенников, которые обманным путем ...