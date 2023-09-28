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В Екатеринбурге курьер строительной компании перевела на счет аферистов 3,7 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 10.10.2023. В Екатеринбурге мошенники от имени начальника убедили курьера одной из строительных компаний перевести на «безопасный счет» 3,7 млн руб. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ городского УМВД России.

Потерпевшая 1970 года рождения, курьер строительной компании, обратилась в отдел полиции и сообщила, что стала жертвой финансовых аферистов. От имени ее «руководителя» она получила сообщение, в котором тот сообщил, что с ней свяжется сотрудник Минпромторга и проведет разъяснительную «беседу по безопасности сотрудников компании, в связи с усиленным контролем госструктур».

Далее последовала череда звонков от «сотрудников» Минпромторга и ЦБ РФ, которые убедили женщину аннулировать кредит на сумму 2 млн руб., якобы оформленный мошенниками на ее имя. Затем, следуя указаниям аферистов, доверчивая женщина оформила «зеркальный заем» на ту же сумму.

Также потерпевшая сняла со счета 1,7 млн руб. собственных сбережений и перевела на указанные мошенниками «безопасные счета».

Полиция Екатеринбурга предупреждает, что участились случаи мошенничества, когда аферисты выдают себя за директоров компаний, ректоров университетов, главврачей больниц. Они подделывают страницы руководителей в сервисах обмена сообщениями, а затем связываются с их помощью с подчиненными.
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