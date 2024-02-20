В Екатеринбурге женщина перевела на счета аферистов 2 млн 750 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2024. Жительница Серова перевела телефонным аферистам, действующим под видом сотрудников ...11.01.2024 В Екатеринбурге директор предприятия перевела кибермошенникам более 3 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 11.01.2024. В Екатеринбурге руководитель компании перевела кибермошенникам 3 млн 290 тыс. руб. По ...17.11.2023 В Екатеринбурге лжесотрудники ЦБ и ФСБ убедили женщину оформить кредит на 4,5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 17.11.2023. В дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД Екатеринбурга 14 ноября обратилась женщина, ...28.09.2023 Доцент кафедры уральского вуза перевела на счета аферистов 1,2 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 28.09.2023. В Екатеринбурге доцент кафедры одного из уральских вузов перевела 1,2 млн руб. личных ...23.04.2021 Специалист вуза в Екатеринбурге перевела более 2 млн рублей лжесотруднику банка
УрБК, Екатеринбург, 23.04.2021. Ведущий специалист одного из уральских вузов перевела 2,1 млн руб. на счета ...