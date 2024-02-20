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В Екатеринбурге женщина перевела на счета аферистов 2 млн 750 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 01.03.2024. В Екатеринбурге женщина перевела на счета аферистов, выдававших себя за сотрудников сотового оператора и различных госструктур, многомиллионную сумму. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

Женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный, представившийся оператором сотовой компании, и сообщил, что продление истекающего срока действия ее sim-карты возможно через сайт «Госуслуги». Дав согласие на продление, женщина получила уведомление с кодом и сообщила его звонившему.

Далее на телефон и мессенджер потерпевшей последовала череда звонков от неизвестных, выдававших себя за сотрудников «Госуслуг», Центробанка и полиции, которые сообщили, что личный кабинет женщины на «Госуслугах» и банковский счет атакованы злоумышленниками.

Им удалось убедить потерпевшую снять со счета все имеющиеся накопления, перевести их на так называемый безопасный счет и обратиться в банк, чтобы через оформление «зеркального займа» аннулировать якобы взятый аферистами на ее имя кредит.

Так, доверчивая женщина перевела злоумышленникам 2 млн 750 тыс. руб.

По факту хищения денежных средств следственным подразделением УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество в особо крупном размере».
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