В Екатеринбурге злоумышленники убедили пенсионерку перевести на их счета более 6 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 05.03.2024. В Екатеринбурге злоумышленники, действующие под видом бывшего работодателя и сотрудников госструктур, убедили пенсионерку перевести на их счета многомиллионную сумму. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.



Пострадавшая рассказала, что она получила SMS-сообщение от неизвестного, представившегося бывшим работодателем, который сообщил, что с ней свяжется «начальник отдела ФСБ» для прояснения «некоторых вопросов».



Далее на телефон женщины последовала череда звонков от псевдопредставителей различных госструктур. Они предупредили ее о необходимости неразглашения полученной информации и сообщили, что мошенники на ее имя оформили несколько кредитов, для аннуляции которых ей нужно дать письменное согласие на сотрудничество со «структурами». Пострадавшая от руки написала согласие и отправила его через мессенджер звонившим.



Так, действуя по инструкции аферистов, женщина обналичила все свои сбережения, оформила в банке несколько займов и перевела на так называемые безопасные счета в общей сложности 6 млн 065 тыс. руб.



По факту хищения денежных средств следственным подразделением территориального ОВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество в особо крупном размере».