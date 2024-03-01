УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 17:22

В Екатеринбурге злоумышленники убедили пенсионерку перевести на их счета более 6 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 05.03.2024. В Екатеринбурге злоумышленники, действующие под видом бывшего работодателя и сотрудников госструктур, убедили пенсионерку перевести на их счета многомиллионную сумму. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

Пострадавшая рассказала, что она получила SMS-сообщение от неизвестного, представившегося бывшим работодателем, который сообщил, что с ней свяжется «начальник отдела ФСБ» для прояснения «некоторых вопросов».

Далее на телефон женщины последовала череда звонков от псевдопредставителей различных госструктур. Они предупредили ее о необходимости неразглашения полученной информации и сообщили, что мошенники на ее имя оформили несколько кредитов, для аннуляции которых ей нужно дать письменное согласие на сотрудничество со «структурами». Пострадавшая от руки написала согласие и отправила его через мессенджер звонившим.

Так, действуя по инструкции аферистов, женщина обналичила все свои сбережения, оформила в банке несколько займов и перевела на так называемые безопасные счета в общей сложности 6 млн 065 тыс. руб.

По факту хищения денежных средств следственным подразделением территориального ОВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество в особо крупном размере».
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
01.03.2024 В Екатеринбурге женщина перевела на счета аферистов 2 млн 750 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 01.03.2024. В Екатеринбурге женщина перевела на счета аферистов, выдававших себя за сотрудников ...

13.02.2024 В Екатеринбурге телефонные аферисты убедили репетитора по вокалу оформить несколько кредитов на сумму более 1,4 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 13.02.2024. В Екатеринбурге телефонные аферисты, действуя под видом сотрудников различных ведомств, ...

02.02.2024 В Екатеринбурге аферисты под видом юридической помощи убедили пенсионерку перевести им около 6,5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 02.02.2024. Жительница Екатеринбурга перевела на счета злоумышленников, действующих под видом ...

11.01.2024 В Екатеринбурге мошенники под предлогом «компенсации за бракованные лекарства» убедили пенсионерку перевести им 3,5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 11.01.2024. Правоохранительные органы Екатеринбурга выявили новую схему обмана, которую стали ...

17.11.2023 В Екатеринбурге лжесотрудники ЦБ и ФСБ убедили женщину оформить кредит на 4,5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 17.11.2023. В дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД Екатеринбурга 14 ноября обратилась женщина, ...

Популярные новости
04.03.2024В «Эксперт РА» спрогнозировали в 2024 году уход с российского рынка 15 банков16.02.2024На всероссийском фестивале короткометражного кино неформальный гимн Екатеринбурга получил награду в двух номинациях09.02.2024Суд признал сына владельца компании «ФОРЭС» банкротом07.02.2024Оксана Логинова: Мы акцентируем внимание на индивидуальной работе с каждым собственником09.02.2024Музейная афиша
Архив новостей
Март 2024 (102)
Февраль 2024 (666)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18