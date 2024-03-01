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В Серове аферисты убедили женщину оформить пять кредитов на сумму 4 млн 600 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 04.03.2024. Жительница Серова перевела на счета аферистов, действующих под видом ее начальника и сотрудников различных госструктур, многомиллионную сумму. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.

Потерпевшая рассказала, что получила в мессенджер сообщение от неизвестного, выдававшего себя за начальника организации, где она трудоустроена. Он сообщил, что от женщины требуется содействие «советнику службы безопасности», который проверяет сотрудников на предмет совершения банковских транзакций с недружественными территориями.

Далее на связь с женщиной вышел «следователь ФСБ». Предупредив о необходимости неразглашения полученной информации, он сообщил, что женщине нужно взять в банке кредит, чтобы аннулировать заем, который на ее имя пытаются оформить злоумышленники.

В полиции отмечают, что женщина, усомнившись в авторитете звонивших, пыталась связаться через мессенджер со своим начальником, но тот, кто себя за него выдавал, убедил ее довериться «представителям серьезного ведомства».

Так, под руководством звонивших, женщина перевела на счета аферистов более 200 тыс. руб. личных накоплений и пять кредитов на общую сумму более 3 млн 400 тыс. руб. (с учетом страховых частей сумма составила более 4 млн 600 тыс. руб.).
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