В Серове аферисты убедили женщину оформить пять кредитов на сумму 4 млн 600 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 01.03.2024. В Екатеринбурге женщина перевела на счета аферистов, выдававших себя за сотрудников ...20.02.2024 В Серове женщина перевела аферистам более 3 млн 600 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 20.02.2024. Жительница Серова перевела телефонным аферистам, действующим под видом сотрудников ...13.02.2024 В Екатеринбурге телефонные аферисты убедили репетитора по вокалу оформить несколько кредитов на сумму более 1,4 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 13.02.2024. В Екатеринбурге телефонные аферисты, действуя под видом сотрудников различных ведомств, ...27.12.2023 В Екатеринбурге женщина-стоматолог перевела на счета телефонных аферистов 2,6 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 27.12.2023. В Екатеринбурге телефонные аферисты, действуя от имени «главврача» и других ...17.11.2023 В Екатеринбурге лжесотрудники ЦБ и ФСБ убедили женщину оформить кредит на 4,5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 17.11.2023. В дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД Екатеринбурга 14 ноября обратилась женщина, ...