Более 2,6 млн рублей отдала злоумышленникам доцент кафедры УрФУ

УрБК, Екатеринбург, 13.09.2023. В отдел полиции в Кировском районе Екатеринбурга обратилась доцент кафедры УрФУ и заявила, что стала жертвой телефонных аферистов. Злоумышленники убедили ее оформить так называемый зеркальный кредит на сумму 2 млн 673 тыс. руб. и положить полученные деньги на «безопасные счета».



Со слов преподавателя, в период с 6 по 11 сентября с ней по телефону вышел на связь неизвестный, который представился сотрудником госслужбы. Он сообщил, что банк, клиентом которого является потерпевшая, допустил утечку информации, и уточнил, что во избежание кражи клиентские накопления следует перевести на «безопасный счет». Согласно указаниям «специалиста банка», преподаватель приобрела мобильное устройство, на котором установила приложение MirPay, обналичила в отделении банка 916 тыс. руб. и перевела деньги на номер «безопасной карты».



Далее с потерпевшей вышел на связь еще один «сотрудник Центробанка», по указанию которого заявительница сняла еще 400 тыс. руб. и также перевела на карту звонившего.



После этого преподавателю поступил очередной звонок от «служащего банка», который сообщил, что на ее имя с территории сопредельного государства оформлен кредит в размере 1,3 млн руб. Злоумышленник убедил заявительницу оформить «зеркальный кредит», чтобы украденные деньги не могли быть использованы против интересов страны.



По факту хищения денежных средств решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество».