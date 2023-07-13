Более 2,6 млн рублей отдала злоумышленникам доцент кафедры УрФУ

УрБК, Екатеринбург, 13.07.2023. В Свердловской области пенсионерка добровольно перевела мошенникам 1,1 млн руб. личных ...16.01.2023 Злоумышленники обманным путем похитили у жительницы Екатеринбурга 1,6 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 16.01.2023. Жительница Екатеринбурга обратилась в отдел полиции № 5 Ленинского района с заявлением ...11.02.2021 Жительница Екатеринбурга перевела лжесотрудникам банка почти 2,5 млн рублей заемных средств
УрБК, Екатеринбург, 11.02.2021. Жительница Екатеринбурга перевела предполагаемым мошенникам 2 млн 496 тыс. руб., взятых ...16.12.2020 Жительница Екатеринбурга оформила два кредита на сумму 1,3 млн рублей и отдала деньги мошенникам
УрБК, Екатеринбург, 16.12.2020. Очередной жертвой телефонных мошенников стала 55-летняя жительница Екатеринбурга, ...30.11.2020 Мошенники под видом сотрудников банка оформили на жительницу Екатеринбурга кредиты на 768 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 30.11.2020. Жительница Екатеринбурга стала жертвой телефонных аферистов. Мошенники обманным путем ...