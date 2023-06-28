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Доцент кафедры уральского вуза перевела на счета аферистов 1,2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 28.09.2023. В Екатеринбурге доцент кафедры одного из уральских вузов перевела 1,2 млн руб. личных накоплений на счета телефонных аферистов. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ городского УМВД России.

В полицию 27 сентября обратилась женщина, которая сообщила, что один из злоумышленников связался с ней через мессенджер от имени ректора вуза, где она работает, и сказал, что ей позвонит «представитель министерства просвещения». Далее с ней говорил лжемайор ФСБ России, который сообщил, что банковский счет женщины в небезопасности, и предупредил ее о необходимости сотрудничества с ЦБ РФ. При отказе от этого ее ждет уголовная ответственность, пригрозил звонивший.

Под давлением злоумышленников доверчивая екатеринбурженка оформила банковский кредит на общую сумму 1 млн руб. Через кассу она обналичила 975 тыс., а остальные 25 тыс. остались в качестве страховки в банке. Затем несколькими операциями женщина перевела указанную сумму на «безопасные счета». После этого по аналогичной схеме она пополнила счета аферистов еще на 225 тыс. руб.

В настоящее время по факту хищения денежных средств следственным подразделением УМВД возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».
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