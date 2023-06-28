Доцент кафедры уральского вуза перевела на счета аферистов 1,2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2023. В полицию Екатеринбурга обратилась местная жительница 1979 года рождения, рассказавшая, ...19.07.2021 В Екатеринбурге местная жительница перевела на счета телефонных мошенников более 1,4 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 19.07.2021. Жительница Екатеринбурга перечислила на счета телефонных аферистов более 1,4 млн руб. ...23.04.2021 Специалист вуза в Екатеринбурге перевела более 2 млн рублей лжесотруднику банка
УрБК, Екатеринбург, 23.04.2021. Ведущий специалист одного из уральских вузов перевела 2,1 млн руб. на счета ...12.04.2021 В Екатеринбурге местная жительница перевела на счета телефонных мошенников более полумиллиона рублей
УрБК, Екатеринбург, 12.04.2021. В Екатеринбурге местная жительница перевела на счета телефонных аферистов 575 тыс. руб. ...07.04.2021 Профессор уральского вуза в Екатеринбурге перевела мошенникам 1,3 млн рублей заемных средств
УрБК, Екатеринбург, 07.04.2021. Очередной жертвой телефонных мошенников в Екатеринбурге стала профессор одного из ...