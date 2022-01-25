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Жительница Екатеринбурга перевела телефонным мошенникам 2 млн рублей на «безопасные» счета

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2023. В полицию Екатеринбурга обратилась местная жительница 1979 года рождения, рассказавшая, что стала жертвой телефонных мошенников. Женщина, работающая кассиром в общепите, перевела злоумышленникам почти 2 млн руб., сообщает отделение по связям со СМИ городского УМВД.

Потерпевшая рассказала, что 11 мая с ней связался некто, назвавшийся сотрудником Банка России. Он утверждал, что на имя екатеринбурженки кто-то пытается оформить кредиты. Чтобы помочь ей избежать кражи денег, звонивший требовал оформить «зеркальные» займы и перевести средства на специальные счета. Потом якобы эти деньги бы ей вернули.

Женщина выполнила инструкции злоумышленника, оформила несколько кредитов и перевела на указанные счета 1,9 млн руб. заемных средств. Далее в течение нескольких недель мошенник продолжал звонить и убеждал потерпевшую оплатить налог за нахождение денег на «безопасном» счете. Звонивший утверждал, что эта выплата тоже будет в итоге возвращена. Екатеринбурженка перевела ему 55 тыс. руб. из личных сбережений.

Когда звонки прекратились, женщина поняла, что стала жертвой мошенников. По факту хищения денежных средств возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».
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