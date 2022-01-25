Жительница Екатеринбурга перевела телефонным мошенникам 2 млн рублей на «безопасные» счета

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2022. В полицию Екатеринбурга обратилась местная жительница, ставшая жертвой телефонных ...24.09.2021 Жительница Екатеринбурга перевела мошенникам более 1,6 млн рублей на «защищенные» счета
УрБК, Екатеринбург, 24.09.2021. В полицию Екатеринбурга обратилась местная жительница, ставшая жертвой мошенников. Под ...06.07.2021 В Екатеринбурге пенсионерка перевела телефонным мошенникам более 1,5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 06.07.2021. В Екатеринбурге 73-летняя женщина стала жертвой телефонных мошенников, выманивших у нее ...25.06.2021 Жительница Екатеринбурга перевела на счета телефонных мошенников 1,5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 25.06.2021. В Екатеринбурге местная жительница перевела на «безопасные» счета телефонных мошенников ...07.04.2021 Профессор уральского вуза в Екатеринбурге перевела мошенникам 1,3 млн рублей заемных средств
УрБК, Екатеринбург, 07.04.2021. Очередной жертвой телефонных мошенников в Екатеринбурге стала профессор одного из ...