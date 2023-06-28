УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 15:23

В Екатеринбурге преподаватель художественной школы передала мошенникам 1,2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 07.07.2023. В полицию Екатеринбурга обратилась местная жительница 1962 года рождения, рассказавшая, что стала жертвой телефонных мошенников. Злоумышленники выманили у нее 1,2 млн руб., сообщает отделение по связям со СМИ городского УМВД России.

Заявительница, работающая преподавателем детской художественной школы, приняла звонок от человека, который представился следователем полиции. Он утверждал, что кто-то взломал ее личный кабинет и получил доступ к лицевым счетам. Якобы от имени потерпевшей подали заявки на оформление потребительских кредитов. Женщине пообещали, что ей позвонит сотрудник службы безопасности банка, который объяснит, как спасти деньги.

Через некоторое время потерпевшей действительно позвонил лжебанкир, который потом перевел звонок на «специалиста финансового отдела». Для закрытия несанкционированных кредитных заявок он предлагал снять все деньги и через банкомат перевести на «безопасные» счета. Екатеринбурженке обещали, что в итоге банк отклонит незаконные заявки и вернет деньги. Женщина выполнила инструкции мошенников и только после этого поняла, что была обманута.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
28.06.2023 Жительница Екатеринбурга перевела телефонным мошенникам 2 млн рублей на «безопасные» счета

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2023. В полицию Екатеринбурга обратилась местная жительница 1979 года рождения, рассказавшая, ...

18.01.2023 Пенсионерка из Екатеринбурга продала квартиру и передала 2,5 млн рублей телефонным мошенникам

УрБК, Екатеринбург, 18.01.2023. В полицию Екатеринбурга обратилась 67-летняя местная жительница, ставшая жертвой ...

29.09.2021 Пенсионер из Екатеринбурга перевел мошенникам на «безопасные» счета более 1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 29.09.2021. В полицию Екатеринбурга обратился 75-летний местный житель, ставший жертвой телефонных ...

23.08.2021 Пенсионерка из Екатеринбурга перевела телефонным мошенникам 819 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 23.08.2021. Жительница Кировского района Екатеринбурга обратилась в полицию, рассказав, что стала ...

06.07.2021 В Екатеринбурге пенсионерка перевела телефонным мошенникам более 1,5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 06.07.2021. В Екатеринбурге 73-летняя женщина стала жертвой телефонных мошенников, выманивших у нее ...

Популярные новости
09.06.2023На Среднем Урале в выходные ожидаются ночные заморозки19.06.2023В Свердловской области спрос на работников медицинской сферы за год вырос на 42%23.06.2023Минтруд разработал поправки о повышении МРОТ с 1 января 2024 года до 19 тыс. 242 рублей09.06.2023Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%20.06.2023Головной офис «УралТрансБанка» в Екатеринбурге выставлен на торги за 327,5 млн рублей
Архив новостей
Июль 2023 (168)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18