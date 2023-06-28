В Екатеринбурге преподаватель художественной школы передала мошенникам 1,2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 07.07.2023. В полицию Екатеринбурга обратилась местная жительница 1962 года рождения, рассказавшая, что стала жертвой телефонных мошенников. Злоумышленники выманили у нее 1,2 млн руб., сообщает отделение по связям со СМИ городского УМВД России.



Заявительница, работающая преподавателем детской художественной школы, приняла звонок от человека, который представился следователем полиции. Он утверждал, что кто-то взломал ее личный кабинет и получил доступ к лицевым счетам. Якобы от имени потерпевшей подали заявки на оформление потребительских кредитов. Женщине пообещали, что ей позвонит сотрудник службы безопасности банка, который объяснит, как спасти деньги.



Через некоторое время потерпевшей действительно позвонил лжебанкир, который потом перевел звонок на «специалиста финансового отдела». Для закрытия несанкционированных кредитных заявок он предлагал снять все деньги и через банкомат перевести на «безопасные» счета. Екатеринбурженке обещали, что в итоге банк отклонит незаконные заявки и вернет деньги. Женщина выполнила инструкции мошенников и только после этого поняла, что была обманута.