В Екатеринбурге преподаватель художественной школы передала мошенникам 1,2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2023. В полицию Екатеринбурга обратилась местная жительница 1979 года рождения, рассказавшая, ...18.01.2023 Пенсионерка из Екатеринбурга продала квартиру и передала 2,5 млн рублей телефонным мошенникам
УрБК, Екатеринбург, 18.01.2023. В полицию Екатеринбурга обратилась 67-летняя местная жительница, ставшая жертвой ...29.09.2021 Пенсионер из Екатеринбурга перевел мошенникам на «безопасные» счета более 1 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 29.09.2021. В полицию Екатеринбурга обратился 75-летний местный житель, ставший жертвой телефонных ...23.08.2021 Пенсионерка из Екатеринбурга перевела телефонным мошенникам 819 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 23.08.2021. Жительница Кировского района Екатеринбурга обратилась в полицию, рассказав, что стала ...06.07.2021 В Екатеринбурге пенсионерка перевела телефонным мошенникам более 1,5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 06.07.2021. В Екатеринбурге 73-летняя женщина стала жертвой телефонных мошенников, выманивших у нее ...