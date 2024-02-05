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Жительница Нижнего Тагила дважды стала жертвой телефонных мошенников, лишившись 2,5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 13.02.2024. В полицию Нижнего Тагила обратилась пенсионерка с заявлением о краже у нее почти 2,5 млн руб. Выяснилось, что женщина дважды попалась на уловки мошенников, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.

Так, первый раз женщина обратилась в полицию, после того как злоумышленники позвонили ей по телефону и, представившись сотрудниками ФСБ и Центробанка, обманным путем выманили у нее 1 млн 100 тыс. руб. Через несколько дней после этого женщина вновь пришла в полицию и написала заявление о том, что мошенники похитили у нее еще почти 1 млн 300 тыс. руб.

В ходе общения с потерпевшей мошенники звонили ей с телефонного номера, зарегистрированного в Камбодже, объясняя это секретностью операции. Кроме того, злоумышленники для обмана женщины использовали схему с информацией, что от имени потерпевшей кто-то пытается снять деньги со счета по доверенности, рекомендовав перевести деньги на «безопасные счета». При этом вторую часть похищенной суммы мошенники выманили у пенсионерки под предлогом необходимости «задекларировать наличные средства».

По факту мошенничества сотрудники правоохранительных органов Нижнего Тагила возбудили два уголовных дела в соответствии с частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере».
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