Жительница Нижнего Тагила дважды стала жертвой телефонных мошенников, лишившись 2,5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 05.02.2024. 44-летняя жительница Нижнего Тагила заявила в полицию о том, что мошенники обманом ...17.01.2023 Жительница Екатеринбурга перевела злоумышленникам 2,8 млн рублей под предлогом сохранения средств на «безопасном» счете
УрБК, Екатеринбург, 17.01.2023. Жительница Екатеринбурга обратилась в правоохранительные органы с заявлением о краже. ...16.01.2023 Злоумышленники обманным путем похитили у жительницы Екатеринбурга 1,6 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 16.01.2023. Жительница Екатеринбурга обратилась в отдел полиции № 5 Ленинского района с заявлением ...03.09.2021 Телефонные мошенники выманили у пенсионерки из Екатеринбурга 2,1 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 03.09.2021. В полицию Екатеринбурга обратилась 61-летняя местная жительница, ставшая жертвой ...20.04.2021 В Екатеринбурге пенсионерка перевела на счета мошенников более 5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 20.04.2021. В Екатеринбурге телефонные мошенники похитили у пенсионерки 5,3 млн руб. Об этом ...