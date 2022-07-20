Злоумышленники обманным путем похитили у жительницы Екатеринбурга 1,6 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 16.01.2023. Жительница Екатеринбурга обратилась в отдел полиции № 5 Ленинского района с заявлением о краже. По словам потерпевшей, телефонные мошенники похитили у нее 1,6 млн руб., сообщает пресс-служба городского отделения по связям со СМИ УМВД России.



Женщина рассказала сотрудникам правоохранительных органов, что ей позвонил неизвестный и рассказал, что кто-то от ее имени пытается оформить кредит в финансовой организации, клиентом которой она является. Чтобы сберечь личные средства, их необходимо снять со счета и перевести на другой, который укажет собеседник.



Женщина в головном офисе своей кредитной организации сняла наличные через кассу, после чего установила на смартфон приложение для совершения платежей и перевела все деньги по указанным реквизитам. После этого ей позвонил еще один неизвестный, представившись сотрудником правоохранительных органов, и заявил, что на ее имя оформлен кредит. После этого пострадавшая поняла, что стала жертвой злоумышленников, и обратилась в полицию



В настоящее время в отношении неустановленных лиц решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие преступления.