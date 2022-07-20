Злоумышленники обманным путем похитили у жительницы Екатеринбурга 1,6 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 16.01.2023. Жительница Екатеринбурга обратилась в отдел полиции № 5 Ленинского района с заявлением о краже. По словам потерпевшей, телефонные мошенники похитили у нее 1,6 млн руб., сообщает пресс-служба городского отделения по связям со СМИ УМВД России.
Женщина рассказала сотрудникам правоохранительных органов, что ей позвонил неизвестный и рассказал, что кто-то от ее имени пытается оформить кредит в финансовой организации, клиентом которой она является. Чтобы сберечь личные средства, их необходимо снять со счета и перевести на другой, который укажет собеседник.
Женщина в головном офисе своей кредитной организации сняла наличные через кассу, после чего установила на смартфон приложение для совершения платежей и перевела все деньги по указанным реквизитам. После этого ей позвонил еще один неизвестный, представившись сотрудником правоохранительных органов, и заявил, что на ее имя оформлен кредит. После этого пострадавшая поняла, что стала жертвой злоумышленников, и обратилась в полицию
В настоящее время в отношении неустановленных лиц решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие преступления.
УрБК, Екатеринбург, 20.07.2022. Свердловчанин, поверив мошенникам, лишился 1,3 млн руб. Кибераферисты применили новую ...18.12.2020 Лжесотрудники банка похитили у жительницы Екатеринбурга взятые в кредит 2,6 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 18.12.2020. Жительница Екатеринбурга перечислила кредит на сумму 2,6 млн руб. предполагаемым ...30.11.2020 Мошенники под видом сотрудников банка оформили на жительницу Екатеринбурга кредиты на 768 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 30.11.2020. Жительница Екатеринбурга стала жертвой телефонных аферистов. Мошенники обманным путем ...27.10.2020 Мошенники под видом сотрудников банка похитили у жительницы Екатеринбурга 1,8 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 27.10.2020. Жительница Екатеринбурга стала жертвой телефонных аферистов. Мошенники обманным путем ...06.10.2020 Мошенники под видом службы безопасности банка похитили у жительницы Екатеринбурга около 300 тыc. рублей
УрБК, Екатеринбург, 06.10.2020. У жительницы Екатеринбурга похитили почти 300 тыс. руб. — мошенники представились ...