Телефонные мошенники заставили жительницу Пермского края прилететь из другой страны в Екатеринбург и перевести им более 1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 17.03.2023. Жительница Пермского края, поддавшись на уловки телефонных мошенников, перевела на «безопасные счета» личные сбережения на сумму 1,1 млн руб. Для этого женщина прилетела из одной из стран СНГ в Екатеринбург, сообщает отделение по связям со СМИ городского УМВД.



Женщина обратилась с заявлением в отдел полиции № 5 Ленинского района. Пострадавшая рассказала, что находилась в гостях в одной из стран СНГ, когда ей позвонил неизвестный и, представившись сотрудником безопасности одной из кредитных организаций, заявил, что с ее счета была попытка снять денежные средства. Для предотвращения противоправных действий злоумышленник предложил женщине установить мобильное приложение для удаленного доступа на телефон, а затем велел срочно вернуться на территорию РФ, чтобы снять наличные средства и перевести их на «безопасный счет».



Женщина приобрела билеты на ближайший рейс до Екатеринбурга, в аэропорту села в автомобиль, указанный мошенниками, доехала до отделения банка, сняла с личного счета сбережения и с помощью QR-кода перевела деньги через указанный злоумышленником банкомат на «безопасный» счет. Затем женщина осознала, что ее обманули, и обратилась в полицию.



В настоящее время по данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ «Мошенничество». Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на раскрытие данного преступления.