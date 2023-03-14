Жительница Североуральска перевела на счета мошенников 1,4 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 14.03.2023. В Екатеринбурге в отдел полиции № 7 обратилась 88-летняя жительница с заявлением о том, ...19.07.2021 В Екатеринбурге местная жительница перевела на счета телефонных мошенников более 1,4 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 19.07.2021. Жительница Екатеринбурга перечислила на счета телефонных аферистов более 1,4 млн руб. ...06.07.2021 В Екатеринбурге пенсионерка перевела телефонным мошенникам более 1,5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 06.07.2021. В Екатеринбурге 73-летняя женщина стала жертвой телефонных мошенников, выманивших у нее ...25.06.2021 Жительница Екатеринбурга перевела на счета телефонных мошенников 1,5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 25.06.2021. В Екатеринбурге местная жительница перевела на «безопасные» счета телефонных мошенников ...20.04.2021 В Екатеринбурге пенсионерка перевела на счета мошенников более 5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 20.04.2021. В Екатеринбурге телефонные мошенники похитили у пенсионерки 5,3 млн руб. Об этом ...