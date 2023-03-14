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Жительница Североуральска перевела на счета мошенников 1,4 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 11.08.2023. В Североуральске пенсионерка перечислила телефонным мошенникам 1,4 млн руб. По этому факту местным следственным отделом ОМВД возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.

Жертвой телефонных мошенников стала 72-летняя жительница Североуральска, которой позвонил неизвестный мужчина, представившийся сотрудником банка. Он сказал ей, что в одно из отделений банка пришел мужчина с доверенностью от ее имени и пытался снять все принадлежащие ей денежные средства. Звонивший посоветовал женщине обналичить и перевести имеющиеся на счетах сбережения на «безопасную ячейку». Пострадавшая поверила ему, рассказав про свои счета в другом банке.

Затем женщине позвонила незнакомка, представившаяся сотрудником службы безопасности Центробанка. Она убедила пенсионерку отправиться в филиал банка, где она обналичила денежные средства в размере 114 тыс. 500 руб. и через банкомат перевела на продиктованные злоумышленницей номера телефонов. На следующий день по указанию мошенников пострадавшая отправилась в другое отделение банка, где перевела на их счета в сумме 1 млн 117 тыс. руб., заплатив при этом комиссию в размере 3 тыс. руб.

После того как женщина перевела все свои сбережения, аферистка спросила, есть ли у нее какие-либо накопления дома. Мошенница ссылалась на указ президента, согласно которому денежные средства, хранящиеся дома, необходимо якобы провести через банкомат, так как данные деньги являются мечеными. Аферистка убедила пенсионерку, и та посредством банкомата перевела еще 120 тыс. руб. на продиктованные номера телефонов.
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