В Екатеринбурге местная жительница перевела на счета мошенников более 7 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 28.09.2023. В Екатеринбурге доцент кафедры одного из уральских вузов перевела 1,2 млн руб. личных ...28.06.2023 Жительница Екатеринбурга перевела телефонным мошенникам 2 млн рублей на «безопасные» счета
УрБК, Екатеринбург, 28.06.2023. В полицию Екатеринбурга обратилась местная жительница 1979 года рождения, рассказавшая, ...19.07.2021 В Екатеринбурге местная жительница перевела на счета телефонных мошенников более 1,4 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 19.07.2021. Жительница Екатеринбурга перечислила на счета телефонных аферистов более 1,4 млн руб. ...25.06.2021 Жительница Екатеринбурга перевела на счета телефонных мошенников 1,5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 25.06.2021. В Екатеринбурге местная жительница перевела на «безопасные» счета телефонных мошенников ...11.02.2021 Жительница Екатеринбурга перевела лжесотрудникам банка почти 2,5 млн рублей заемных средств
УрБК, Екатеринбург, 11.02.2021. Жительница Екатеринбурга перевела предполагаемым мошенникам 2 млн 496 тыс. руб., взятых ...