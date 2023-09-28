В Екатеринбурге местная жительница перевела на счета мошенников более 7 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 01.11.2023. Врач одной из екатеринбургских клиник перечислила мошенникам 7,3 млн кредитных средств. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ городского УМВД.



По словам женщины, ей позвонила неизвестная, представившаяся менеджером одного из сотовых провайдеров. Она сказала собеседнице об окончании срока действия ее SIM-карты и необходимости заключения нового договора через «Госуслуги». Затем врачу пришли коды, которые она сообщила «менеджеру».



В свою очередь, в техподдержке «Госуслуг» женщине сообщили, что ее личный кабинет в связи с несанкционированным входом с другого устройства заблокирован на три дня, и все ее данные попали в руки мошенников. После этого на связь с потерпевшей вышла лжесотрудник отдела финансовых махинаций Банка России и через мессенджер прислала ей документ об оформлении на нее кредита с инструкцией об отмене процедуры кредитования и необходимости лично явиться в банк и выполнить все указания «представителя регулятора».



Екатеринбурженка поверила мошенникам и оформила потребкредит почти на 4 млн руб., которые перевела на «безопасные счета». Затем ей вновь пришел документ об оформлении на нее несанкционированного кредита на сумму 3,3 млн руб. и необходимости по аналогичной схеме пройти процедуру по его погашению, что женщина и сделала. После этого ей поступили уведомления об отсутствии у нее банковских задолженностей. Однако по указанию псевдосотрудника Центробанка пострадавшая попыталась оформить еще несколько кредитов, но ей было отказано.



По факту хищения денежных средств полиция возбудила уголовное дело по признакам преступления по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».