Жительница Златоуста перевела мошенникам более 3,6 млн рублей

УрБК, Челябинск, 24.07.2023. Работница металлургического завода в Златоусте перевела на счета мошенников 3 млн 622 тыс. руб. личных средств от продажи автомобиля и оформленного кредита.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области, женщине 48 лет позвонил неизвестный со словами, что на ее имя пытаются оформить кредит. Она сразу вступила с ним в диалог и сообщила по телефону об имевшейся на счете сумме от продажи дорогого автомобиля. Злоумышленник попросил ее не говорить ни с кем о случившемся и не сообщать работникам банка о звонке.



Затем лжеспециалист банка убедил женщину добраться до отделения и получить через кассу всю сумму наличными. Приехав к указанному мошенником банкомату, жительница Златоуста перевела на «безопасную ячейку» все наличные средства. Заявительница сделала 24 перевода по 100 тыс. руб.



После этого мошенник сказал женщине, что ей нужно оформить кредит и перечислить средства на «безопасный счет». Потерпевшая последовала его указаниям, оформив заем в размере 1 млн 382 тыс. руб. Затем звонивший сообщил женщине, что денежные средства на «безопасном счете», после чего связь прервалась.



Заявительница рассказала своей дочери о случившемся, после чего последняя заверила мать, что ее обманули.



Отмечается, что по данному факту в ОМВД России по Златоустовскому городскому округу возбуждено уголовное дело.