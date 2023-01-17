В Екатеринбурге пенсионерка перевела аферистам 4 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 14.03.2023. В Екатеринбурге в отдел полиции № 7 обратилась 88-летняя жительница с заявлением о том, что неизвестные обманом похитили у нее денежные средства в размере 4 млн руб. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ городского УМВД России.



Пенсионерка рассказала, что ей позвонил лжесотрудник полиции и сказал, что злоумышленники пытаются снять деньги с ее счета. Потом он посоветовал перевести средства для безопасности на «защищенный» счет. Пострадавшая сняла 800 тыс. руб. и перевела мошенникам. Затем с пенсионеркой связался якобы работник банка и рекомендовал все накопленные деньги перевести на указанные счета. Пожилая женщина так и сделала и перевела еще порядка 3 млн 200 тыс. руб.



По данному факту следственным подразделением полиции возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Сотрудники уголовного розыска устанавливают обстоятельства и лиц, причастных к данному преступлению.