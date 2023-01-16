Жительница Екатеринбурга перевела злоумышленникам 2,8 млн рублей под предлогом сохранения средств на «безопасном» счете

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2023. Жительница Екатеринбурга обратилась в правоохранительные органы с заявлением о краже. Злоумышленники обманным путем похитили у нее 2,8 млн руб. личных накоплений, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.
Заявительница рассказала, что ей позвонила неизвестная и, представившись сотрудником правоохранительных органов, рассказала, что некто пытается снять деньги с банковского вклада женщины. Чтобы сохранить средства, потерпевшей необходимо перечислить их на «безопасный» счет.
Екатеринбурженка поддалась на уловки и перевела все личные сбережения на указанные ими счета. Затем женщина поняла, что стала жертвой злоумышленников и обратилась в полицию.
По данному инциденту следственным подразделением полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Сотрудники уголовного розыска устанавливают обстоятельства и лиц, причастных к данному преступлению.
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