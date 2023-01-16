УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 09:03

Жительница Екатеринбурга перевела злоумышленникам 2,8 млн рублей под предлогом сохранения средств на «безопасном» счете

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2023. Жительница Екатеринбурга обратилась в правоохранительные органы с заявлением о краже. Злоумышленники обманным путем похитили у нее 2,8 млн руб. личных накоплений, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.

Заявительница рассказала, что ей позвонила неизвестная и, представившись сотрудником правоохранительных органов, рассказала, что некто пытается снять деньги с банковского вклада женщины. Чтобы сохранить средства, потерпевшей необходимо перечислить их на «безопасный» счет.

Екатеринбурженка поддалась на уловки и перевела все личные сбережения на указанные ими счета. Затем женщина поняла, что стала жертвой злоумышленников и обратилась в полицию.

По данному инциденту следственным подразделением полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Сотрудники уголовного розыска устанавливают обстоятельства и лиц, причастных к данному преступлению.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
16.01.2023 Злоумышленники обманным путем похитили у жительницы Екатеринбурга 1,6 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 16.01.2023. Жительница Екатеринбурга обратилась в отдел полиции № 5 Ленинского района с заявлением ...

09.12.2022 Пенсионерка из Екатеринбурга отдала телефонным мошенникам накопления в размере более 1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 09.12.2022. В Екатеринбурге в отдел полиции № 12 УМВД обратилась 71-летняя женщина, рассказав, что ...

20.04.2021 В Екатеринбурге пенсионерка перевела на счета мошенников более 5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 20.04.2021. В Екатеринбурге телефонные мошенники похитили у пенсионерки 5,3 млн руб. Об этом ...

12.04.2021 В Екатеринбурге местная жительница перевела на счета телефонных мошенников более полумиллиона рублей

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2021. В Екатеринбурге местная жительница перевела на счета телефонных аферистов 575 тыс. руб. ...

01.04.2021 Жительница Екатеринбурга перевела 328 тыс. рублей мошенникам в расчете получить дивиденды от МММ

УрБК, Екатеринбург, 01.04.2021. Жительница Екатеринбурга перевела 328 тыс. руб. на счета неизвестных лиц, которые ...

Популярные новости
20.12.2022Worldex отзывы: стоит сотрудничать с брокером или нет?28.12.2022В новом Генплане Екатеринбурга до 2045 года предусмотрено строительство новых трамвайных линий в Академический район28.12.2022Свердловский губернатор Евгений Куйвашев выделил дополнительно 403 млн рублей на развитие Нижних Серег29.12.2022С 1 января Агентство по страхованию вкладов начнет страховать выплаты и вклады в негосударственных пенсионных фондах29.12.2022Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил внедрение цифровой платформы для создания единого цифрового пространства в регионе
Архив новостей
Январь 2023 (236)
Декабрь 2022 (711)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Сентябрь 2022 (758)
Август 2022 (779)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18