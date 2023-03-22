Более 800 тыс. рублей личных накоплений отдала лжесотрудникам «Госуслуг» библиотекарь из Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 22.03.2023. В отдел полиции 14 УМВД Екатеринбурга обратилась 70-летняя местная жительница, ...17.01.2023 Жительница Екатеринбурга перевела злоумышленникам 2,8 млн рублей под предлогом сохранения средств на «безопасном» счете
УрБК, Екатеринбург, 17.01.2023. Жительница Екатеринбурга обратилась в правоохранительные органы с заявлением о краже. ...12.04.2021 В Екатеринбурге местная жительница перевела на счета телефонных мошенников более полумиллиона рублей
УрБК, Екатеринбург, 12.04.2021. В Екатеринбурге местная жительница перевела на счета телефонных аферистов 575 тыс. руб. ...16.12.2020 Жительница Екатеринбурга оформила два кредита на сумму 1,3 млн рублей и отдала деньги мошенникам
УрБК, Екатеринбург, 16.12.2020. Очередной жертвой телефонных мошенников стала 55-летняя жительница Екатеринбурга, ...27.10.2020 Мошенники под видом сотрудников банка похитили у жительницы Екатеринбурга 1,8 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 27.10.2020. Жительница Екатеринбурга стала жертвой телефонных аферистов. Мошенники обманным путем ...