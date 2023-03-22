Более 800 тыс. рублей личных накоплений отдала лжесотрудникам «Госуслуг» библиотекарь из Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 14.09.2023. В отдел полиции Верх-Исетского района Екатеринбурга обратилась местная жительница, библиотекарь 1963 года рождения, и сообщила, что неизвестные обманным путем убедили ее отдать им личные накопления общей суммой 862 тыс. руб. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ городского УМВД России.



По словам потерпевшей, звонившая ей женщина от лица сотрудника «Госуслуг» сообщила о взломе аккаунта на этом сайте и попытке злоумышленников оформить на имя потерпевшей кредит. Далее в разговор вмешался «специалист Банка России» и уведомил о попытке злоумышленников снять со счета библиотекаря денежные средства. Чтобы избежать хищения, он рекомендовал женщине обналичить все сбережения и срочно перевести их на «безопасный счет».



После того как екатеринбурженка получила через кассу все свои накопления, ей снова поступил звонок от лжесотрудника ФСБ, который сообщил, что в отношении работников банка возбуждено уголовное дело. Он убедил ее через банкомат перевести все свои сбережения на указанный им «безопасный» счет и ожидать sms, которое должно было подтвердить зачисление средств на счет. Сообщение так и не пришло, и потерпевшая поняла, что стала жертвой злоумышленников.



По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере».