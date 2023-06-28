Пенсионерка из Екатеринбурга отдала лжеброкерам 4,2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2023. В полицию Екатеринбурга обратилась местная жительница 1979 года рождения, рассказавшая, ...09.03.2022 Лжеброкеры похитили у жительницы Екатеринбурга 3,2 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 09.03.2022. В полицию Екатеринбурга обратилась 65-летняя местная жительница, у которой мошенники с ...23.08.2021 Пенсионерка из Екатеринбурга перевела телефонным мошенникам 819 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 23.08.2021. Жительница Кировского района Екатеринбурга обратилась в полицию, рассказав, что стала ...13.08.2021 Пенсионерка из Каменска-Уральского перечислила лжеброкерам более 3,7 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 13.08.2021. В полицию Каменска-Уральского обратилась местная жительница 1959 года рождения, ставшая ...07.07.2021 Жительница Екатеринбурга отдала лжеброкерам 4,8 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 07.07.2021. Мошенники, выдававшие себя за сотрудников трейдерской организации, выманили у желавшей ...