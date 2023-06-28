Пенсионерка из Екатеринбурга отдала лжеброкерам 4,2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2023. В полицию Екатеринбурга обратилась местная жительница 1952 года рождения, которая стала жертвой кибермошенников. У нее выманили 4,2 млн руб. под видом инвестиций, сообщает пресс-служба ведомства.



Потерпевшая рассказала, что увидела в интернете рекламу инвестиционных программ, названия которых были созвучны с реальными проектами «Газпрома». Женщина заполнила анкету, в том числе оставив в ней контактные данные. После с ней связался мужчина, представившийся финансовым аналитиком Андреем, и предложил ей помощь наставника по работе с инвестициями.



После пенсионерке через мессенджер позвонил мужчина, назвавшийся Ярославом, якобы предоставляющий информацию об инвестициях в Москве. Он предложил свою помощь в обмен на долю в 20%.



По инструкции злоумышленника екатеринбурженка установила на телефон специальные приложения, которые ей скинули по ссылке. Далее она пополнила баланс лицевого счета. В течение месяца потерпевшая выполняла инструкции мошенников, якобы совершая сделки. На лицевом счете числилось 15 тыс. долл. США, но вывести их не было возможности. Ярослав предложил выполнить перевод дивидендов через «Сингапурский банк». Пенсионерка получила на электронную почту письмо от организации, где приводились условия вывода валюты.



Далее женщина несколько раз переводила деньги на неизвестные счета. Вывести же «заработанное» не удавалось. Тогда Ярослав сказал, что сделать это можно при оплате доставки курьером за 70 тыс. руб. Екатеринбурженка согласилась, а после передачи денег с ней перестали выходить на связь. После этого она поняла, что стала жертвой мошенников.