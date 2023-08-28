В Екатеринбурге местная жительница перевела на счета лжеброкеров более 1,4 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2023. Жительница Екатеринбурга инвестировала в фиктивную торговую площадку более 1,4 млн руб., поверив рекламе в интернете. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ городского УМВД.



Екатеринбурженка 1988 года рождения в начале августа увидела в интернете рекламу о предложении инвестирования и перешла по предложенной ссылке. После этого с ней связался лжефинансовый аналитик, предложивший установить на смартфон специальное приложение. Затем он сказал женщине, что ей нужно пополнить баланс лицевого счета для участия в инвестициях.



Позже через мессенджер пострадавшей позвонил лжекуратор, под руководством которого она обменяла валюту (9,5 тыс. руб. на 100 долл. США) с помощью своей банковской карты и сделала первый взнос на указанную сумму. Затем в течение двух недель она вложила в «инвестплощадку» 1 млн 437 тыс. руб.



При этом периодически женщина заходила на сайт платформы, где под диктовку лжеброкеров совершала различные сделки, пополняя прибыль. В то же время вывести денежные средства она так и не смогла. При этом псевдотрейдеры убедили потерпевшую оформить кредит и отдать личные накопления.



По факту хищения денежных средств следственным подразделением полиции возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 «Мошенничество в особо крупном размере».