В Екатеринбурге местная жительница перевела на счета лжеброкеров более 1,4 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 28.08.2023. В отдел полиции №11 УМВД Екатеринбурга поступило заявление от местного жителя о том, ...08.08.2023 В Екатеринбурге местная жительница перевела на счета лжеброкеров 1,6 млн рублей кредитных средств
УрБК, Екатеринбург, 08.08.2023. В Екатеринбурге преподаватель английского языка вложила в фиктивную торговую площадку ...28.06.2023 Жительница Екатеринбурга перевела телефонным мошенникам 2 млн рублей на «безопасные» счета
УрБК, Екатеринбург, 28.06.2023. В полицию Екатеринбурга обратилась местная жительница 1979 года рождения, рассказавшая, ...14.03.2023 В Екатеринбурге пенсионерка перевела аферистам 4 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 14.03.2023. В Екатеринбурге в отдел полиции № 7 обратилась 88-летняя жительница с заявлением о том, ...11.02.2021 Жительница Екатеринбурга перевела лжесотрудникам банка почти 2,5 млн рублей заемных средств
УрБК, Екатеринбург, 11.02.2021. Жительница Екатеринбурга перевела предполагаемым мошенникам 2 млн 496 тыс. руб., взятых ...