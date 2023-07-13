Жительница Магнитогорска вложила в «инвестиции на бирже» 4,6 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 13.07.2023. В Свердловской области пенсионерка добровольно перевела мошенникам 1,1 млн руб. личных ...03.07.2023 Жительница Первоуральска отдала лжеброкерам 1 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 03.07.2023. Жительница Первоуральска, решив заработать на бирже, перевела мошенникам 1 млн руб., ...30.05.2023 В Алапаевске пенсионерка перевела аферистам более 800 тыс. рублей в качестве инвестиций
УрБК, Екатеринбург, 30.05.2023. В полицию Алапаевска обратилась 78-летняя местная жительница, которая перевела ...18.01.2023 Пенсионерка из Екатеринбурга продала квартиру и передала 2,5 млн рублей телефонным мошенникам
УрБК, Екатеринбург, 18.01.2023. В полицию Екатеринбурга обратилась 67-летняя местная жительница, ставшая жертвой ...25.06.2021 Жительница Екатеринбурга перевела на счета телефонных мошенников 1,5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 25.06.2021. В Екатеринбурге местная жительница перевела на «безопасные» счета телефонных мошенников ...