Жительница Магнитогорска вложила в «инвестиции на бирже» 4,6 млн рублей

УрБК, Челябинск, 07.09.2023. В Магнитогорске местная жительница, поверив уговорам мошенников, заложила квартиру, продала вторую и перевела им 4,6 млн руб. в ходе «инвестирования на бирже». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.



В полиции 70-летняя женщина рассказала, что несколько месяцев назад ей на телефон пришло сообщение с предложением подзаработать, инвестируя на бирже. Она перешла по ссылке и заполнила анкету. Затем с ней связался менеджер, по совету которого она три месяца «инвестировала» взятые в кредит деньги, и первое время ей на счет приходил процент от вклада.



Когда пенсионерка решила взять очередной кредит, сотрудники банка пояснили, что это возможно только под залог квартиры. Тогда она снова оформила кредит, и общая сумма переведенных мошенникам средств за три месяца составила 1,3 млн руб. Затем аферисты самостоятельно нашли риелтора и предложили женщине продать вторую квартиру. Полученные после сделки 3,3 млн руб. она снова вложила в «инвестиции».



После того как пенсионерка перечислила мошенникам в общей сложности 4,6 млн руб., ее дочь узнала о произошедшем и обратилась в полицию.